Biblioteche a Ravenna: elenco, contatti e informazioni

Bisogno estremo di un libro in trovabile, oppure siete alla ricerca di un luogo tranquillo in cui studiare? Bene, nel centro di Ravenna e nel forese le biblioteche non mancano. Ci sono le biblioteche in sei storiche e monumentali, come la rinomata Classense, le biblioteche scolastiche e varie sedi decentrate.

Ecco l'elenco completo delle Biblioteche presenti nel territorio ravennate:

Istituzione Biblioteca Classense del Comune di Ravenna

Via Alfredo Baccarini, 3

0544 482112

Biblioteca Oriani

Via Corrado Ricci, 26

0544 30386

Emeroteca Classense Oriani

Via G. da Polenta, 4

0544.482055

Biblioteca “Ada Ottolenghi”

Piazzale Marinai d’Italia, 19 – 48122 Marina di Ravenna (RA)

Tel. 0544 538901 – Fax 0544 530655 – e-mail: biblio.ottolenghi@classense.ra.it

Biblioteca “Celso Omicini” Castiglione

Via Vittorio Veneto, 21 – 48125 Castiglione (RA)

Tel. 0544/950563 Fax 0544/950267 e-mail: biblio.castiglione@classense.ra.it

Biblioteca “Manara Valgimigli”

Via Cella, 488 – 48125 S.Stefano (RA)

Tel. 0544 563662 - e-mail: biblio.valgimigli@classense.ra.it

Biblioteca “Olindo Guerrini”

Via O.Guerrini, 60 – 48123 S.Alberto (RA)

Tel. e fax 0544 529805 - e-mail: biblio.salberto@classense.ra.it

Biblioteca “Fuori Legge” Piangipane

P.za XXII giugno, 6 – 48124 Piangipane (RA)

Tel. 0544.418853 – fax 0544.418146 – e-mail: biblio.piangipane@classense.ra.it

Centro di lettura Mezzano

Associazione Percorsi – Piazza della Repubblica, 5 – 48123 Mezzano

Orari: mercoledì 20/22 – venerdì 17/19

Centro Sociale La Quercia

P.za Medaglie d’Oro, 4 – 48122 Ravenna

Tel. 0544.422228/482323

Orari: da lunedì a venerdì 9/12 e 14/17.30

Istituto Comprensivo S.P. in Vincoli (Materna-Elementare-Media)

Via L. Da Vinci, 8 – 48125 S.P. in Vincoli

Tel. 0544.551603 fax 0544.553014 e-mail ddra12@racine.ra.it

Orari: mercoledì 15/16.30

Provincia di Ravenna – Servizio Biblioteche

Via Garatoni, 6 – Ravenna

Tel. 0544.258305-07-26 fax 0544.258301 e-mail biblioteche@mail.provincia.ra.it

Orari: da lunedì a venerdì 8.30/13.30, martedì e giovedì 14.30/17.30 sabato 9/13

Provincia di Ravenna – Servizio Biblioteche

Via Roma, 69 – Ravenna

Tel. 0544.258613fax 0544.258601 e-mail procultura@provincia.ra.it

Orari: lunedì, martedì, mercoledì e venerdì 8/12, martedì e giovedì 14/17

Biblioteca dell’Accademia di Belle Arti di Ravenna

Via delle Industrie, 76 – Ravenna

Tel.0544.684409 Fax 0544.451104 e-mail: accademia@sbn.provincia.ra.it

Orari: da lunedì a venerdì 9/12.30 – martedì e giovedì 14.30/17

Biblioteca dell’Istituto Musicale “G.Verdi”

Via di Roma, 33 – Ravenna

Tel. 0544.212373 – Fax 0544.217527 e-mail biblioverdi@comune.ra.it

Orari: lunedì e mercoledì 11/14 martedì e venerdì 10/13

Archivi del Novecento

via di Roma, 167

Tel. 0544.216303 - Email: archividel900@racine.ra.it

Biblioteca della Facoltà di Conservazioni dei Beni Culturali

Palazzo Corradini – Via Mariani, 5 – Ravenna

Tel. 0544.4849158 – Fax 0544.484940

Orari: da lunedì a venerdì 8.30/18.30 – Sabato 9/12 – e-mail bibliobc@alma.unibo.it

Biblioteca del Corso di Laurea in Scienze Ambientali

Via Tombesi dall’Ova, 55 – Ravenna

Tel. 0544.484515/6/8 – Fax 0544.484503 – e-mail: biblioambra@cib.unibo.it

Orari: da lunedì a venerdì 8.30/17.30

Biblioteca del Dipartimento di Archeologia

Casa Traversari – Via S.Vitale, 30 – Ravenna

Tel. e fax 0544.37541 e-mail amandolesi@dipartimenti.unibo.it

Orari: da lunedì a venerdì 9/18.30

Biblioteca della Camera di Commercio di Ravenna

V.le Farini, 14 – Ravenna

Tel. 0544.481435 – Fax 0544.481500 e-mail elisabetta.ghiselli@camcom.ra.it

Orari: da lunedì a venerdì 9/12

Biblioteca Azienda USL

Via Missiroli, 10 – Ravenna

Tel 0544.285709 e-mail ra.bibliotecaaz@ausl.ra.it

Orari: da lunedì a sabato 8.30/12 giovedì 15/17

Biblioteca IPSSCT A.Olivetti – IPSIA Callegari

Via nino bixio 23/25

Tel. 0544.30326 fax 0544.38498 e-mail bibliotecaolivetti@racine.ra.it

Orari: da lunedì a sabato 8/13

Biblioteca ISA Severini – Liceo Artistico Nervi

Via Pietro Alighieri, 8 – Ravenna

Tel. 0544.218193-38310 fax 0544.31152 e-mail isaseverini@racine.ra.it

Orari: da lunedì a sabato 10.30/12.30

Biblioteca ITC G.Ginanni

Via Carducci, 11 – Ravenna

Tel. 0544.36449-451 fax 0544.30396 e-mail biblioteca.ginanni@racine.ra.it

Orari: da lunedì a venerdì 7.30/13.30, martedì e venerdì 14/17

Biblioteca Liceo Classico e Istituto Magistrale

P.za Anita Garibaldi, 2 – Ravenna

Tel. 0544.213553 fax 0544.213869 e-mail lcalighieri@provincia.ra.it

Biblioteca Liceo Scientifico Oriani

Via C.Battisti, 2 – Ravenna

Tel 0544.33085 fax 0544.39178 e-mail lsoriani@comune.ra.it

Orari: da lunedì a sabato 8/13

Biblioteca Scuola Media Damiano-Novello

P.za caduti per la Libertà 11 – Ravenna

Tel. 0544.212049 fax 0544.37218 e-mail damianonovello@libero.it

Orari: martedì, mercoledì e giovedì 7.30/13.30, martedì e mercoledì 14.30/17.30

Succursale Via Ghiselli, 55 – lunedì e venerdì 7.30/14.30

Biblioteca del Centro Dantesco dei frati minori conventuali

Via Dante, 4 – Ravenna

Tel. 0544.33667 – Fax 0544.218476 – e-mail: centrodantesco@provincia.ra.it

Orari: da martedì a venerdì 9/12 – 15/18, sabato 9-12

Biblioteca del Seminario Arcivescovile

P.za Duomo, 4 – Ravenna

Tel. 0544.213882 – Fax 0544.215939 e-mail seminario@racine.ra.it

Orari: martedì, mercoledì, giovedì, sabato 9/12 – mercoledì 15/17

Biblioteca Sportiva "Gino Strocchi"

Piazzale Marinai D'italia, 19 - Marina di Ravenna

331 158 1890

Orari: lunedì 16/19, mercoledì e venerdì 9/12

Biblioteca Caritas Ravenna-Cervia

Via Nino bixio, 1 – Ravenna

Tel. 0544.212602 – fax 0544.213133 e-mail caritas@racine.ra.it

Orari: lunedì, mercoledì, giovedì, venerdì e sabato 8.30/12.30

Biblioteca interculturale ed Emeroteca Casa delle Culture

P.za Medaglie d’Oro, 4 – Ravenna

Tel. 0544.591876 – fax 0544.423869 e-mail casadelleculture@racine.ra.it

da lunedì a venerdì 8.30/12.30, sabato e domenica 15/18

Islamoteca “La Scaletta”

Via Scaletta, 13/15 – Ravenna

Tel. 0544.36282 – e-mail: ccsir@racine.ra.it

Apertura su appuntamento

Biblioteca dell’Ass. Amicizia Ebraico-Cristiana della Romagna

Via Baccarini, 78 – Ravenna – e-mail: mabarlotti@racine.ra.it

Orari: sabato 15.30/18

Centro documentazione tematiche femminili “Linea Rosa”

Via Mazzini, 57/a – Ravenna

Tel. 0544.216316 – fax 0544.36219 e-mail: linearosa@racine.ra.it

Orari: mercoledì e giovedì 15/18