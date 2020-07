Servizio civile a Ravenna: tutte le informazioni utili

Per tutti i giovani che hanno voglia di tentare una strada diversa e mettersi in gioco con un'attività a favore degli altri c'è il Servizio Civile. Scopriamo assieme di cosa si tratta e come si può iniziare a svolgere questo servizio.

Le aree di intervento del servizio civile sono riconducibili a quattro ambiti: assistenza, ambiente e protezione civile, cultura ed educazione, estero.

Cos'è e chi può farlo?

Il servizio civile è un’esperienza di cittadinanza attiva aperta a tutti i cittadini italiani dai 18 ai 28 anni. Garantisce ai giovani una forte valenza educativa e formativa, una importante e spesso unica occasione di crescita personale, contribuendo allo sviluppo sociale, culturale ed economico del Paese.

Tempi e retribuzione

Il Servizio civile termina dopo 12 mesi e ai volontari spetta un compenso mensile di 433,80 euro. Per i volontari impiegati in progetti all'estero, sono previsti anche un'indennità giornaliera di 15 euro, un contributo giornaliero fino a un massimo di 20 euro per il vitto e l'alloggio e la copertura delle spese di viaggio tra l'Italia e il Paese estero di destinazione.

I giovani interessati al Servizio civile volontario possono partecipare ai bandi di selezione dei volontari presentando la domanda entro la data di scadenza prevista dal bando.

Servizio civile e progetti di volontariato

Il servizio civile si può svolgere, dunque, in varie forme. Per visionare i progetti di Servizio Civile Nazionale si può visitare il sito www.serviziocivile.it.

Se invece siete interessati al Servizio Civile Regionale ci sono opportunità per:

giovani tra i 15 ed i 18 anni, nell’ambito dei progetti d’impiego predisposti ed attuati dagli Enti di servizio civile, con modalità di svolgimento, attestazione e valorizzazione dell’esperienza adeguate e integrate nei percorsi scolastici e nell’obbligo formativo;

giovani tra i 18 ed i 29 anni;

adulti e anziani, in modo gratuito.

Servizio civile e volontariato a Ravenna

Il Comune di Ravenna è accreditato come Ente di servizio civile, fa infatti parte dell'Albo Regionale Emilia Romagna. Promuove progetti di servizio nazionale e regionale nei settori dell'Assistenza (giovani, minoranze, razzismo, esclusione giovanile ecc.), dell'Educazione e Promozione culturale (centri di aggregazione giovanili, educazione alla pace, minoranze linguistiche e culture locali, prevenzione alla violenza ecc) e del Patrimonio artistico e culturale (cura e conservazione biblioteche, valorizzazione sistema museale, valorizzazione storie e culture locali).

Contatti utili

Potete ricevere informazioni riguardo il Servizio civile presso l'Informagiovani di Ravenna.

Per il Servizio Civile Regionale si può accedere al sito della Regione Emilia Romagna.

Per ulteriori informazioni sul servizio civile convenzionato con il Comune di Ravenna la referente è Simona Bertozzi Tel. 0544/482137 email: simonabertozzi@comune.ra.it e sul sito del Comune potete individuare i progetti in corso di svolgimento.