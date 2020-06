Orari, sedi e informazioni sulla Camera di Commercio di Ravenna

In Italia una funzione fondamentale per le imprese è svolta dalla Camera di Commercio. Le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (CCIAA), comunemente note come camere di commercio, sono enti che associano le imprese di un determinato territorio per tutelare i loro interessi collettivi, creare opportunità di affari e prestare loro eventuali altri servizi. Sono suddivise per province e fanno capo a quella nazionale con sede a Roma.

Camera di Commercio: a cosa serve?

Le Camere di Commercio sono state istituite con la Legge n. 680 del 6 luglio 1862 allo scopo di promuovere gli interessi commerciali ed industriali. Nel corso degli anni hanno adeguato la loro presenza all'evoluzione sociale ed economica del Paese.

Le funzioni della camera di commercio si possono riassumere in pochi punti che comprendono:

la cura del Registro delle Imprese, ossia l’anagrafe digitale di tutte le imprese che garantisce e certifica la loro esistenza e tutto ciò che riguarda le aziende (visura camerale);

l’organizzazione di eventi promozionali per i prodotti locali;

il supporto per l’accesso al credito per le imprese e il cofinanziamento di iniziative di carattere locale utili per promuovere e pubblicizzare le aziende consociate.

Le Camere di Commercio sono rappresentanti di tutte le imprese italiane che vogliono avere la possibilità di promuovere i propri prodotti e servizi e vogliono avere la sicurezza di essere assistiti da professionisti del settore economico e lavorativo di cui si fa parte.

La Camera di Commercio di Ravenna: info e contatti

Gli uffici della Camera di Commercio di Ravenna si trovano in viale Farini, 14 e sono aperti da lunedì a venerdì: 8.30 - 12.15 (attenzione, durante l'emergenza Covid-19 l'accesso è ammesso solo su appuntamento).

Tel. 0544/481311

Numero Verde Registro Imprese 800010955

E-mail: camera.ravenna@ra.camcom.it

P.E.C.: protocollo@ra.legalmail.camcom.it

Nella provincia di Ravenna è presente anche una sede a Lugo in corso G.Matteotti, 3.

Tel. 0545/24462

E-mail: registro.imprese.lugo@ra.camcom.it