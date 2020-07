Come aprire un B&b a Ravenna

Un'opportunità lavorativa, un'attività in proprio, un nuovo stile di vita. Aprire un Bed & Breakfast a Ravenna potrebbe rivelarsi la soluzione ideale per chi sogna un futuro in proprio nel settore turistico. Ma prima di partire con il vostro piano, è bene essere informati su regole e procedure per avviare questo tipo di attività.

Procedure e documentazioni per aprire un B&B

E' fondamentale innanzitutto che l'abitazione in cui si vuole avviare l'attività di bed and breakfast risponda a quanto previsto dai vincoli normativi, che sono regionali. A questo link trovate le norme per l'Emilia Romagna. Non bisogna dimenticare inoltre la normativa in materia di sicurezza degli impianti ed energetica.

Una volta letti i requisiti normativi l'apertura del B&B viene fatta a seguito dell'invio di una segnalazione certificata di inizio attività (Scia) al Comune di Ravenna.

La casa

Sistemare gli spazi di casa per creare il tuo b&b è fondamentale: l’edificio, o l'appartamento, deve rispondere a determinati requisiti, non soltanto per la legge, ma anche per l’organizzazione del turista. Dovrai considerare quante stanze da letto hai a disposizione e se sono matrimoniali, singole e multiple, per capire se puoi ospitare anche famiglie. Ricordati inoltre che dovranno essere camere riscaldate o fresche a seconda della stagione, e luminose.

Il bagno è indispensabile: è importante specificare sempre se è un bagno condiviso oppure privato. Per quanto riguarda gli spazi comuni, se permettono di socializzare e sono ampi è giusto valorizzarli, altrimenti è meglio puntare su altre caratteristiche.

Giardini e terrazze

Se disponi di un giardino o di una terrazza sarai sicuramente avvantaggiato, ma non preoccuparti se non ne disponi: esistono molti plus a cui magari non stai dando importanza.

La posizione gerografica

Anche la posizione geografica della casa è fondamentale, per valutare i plus del territorio come la cultura, il cibo o la natura.

A chi rivolgersi

Per l'apertura di un bed and breakfast ci si deve rivolgere allo sportello unico per le Attività Produttive del comune di Ravenna.

Indirizzo: Piazzale Farini, 21, a Ravenna

Tel. 0544.482494 Fax 0544.546069

e-mail: suap@comune.ra.it

PEC: suap.comune.ravenna@legalmail.it