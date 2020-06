Visura camerale, cos'è e perché è importante richiederla?

Uno strumento utile per verificare l’esistenza di una società e valutarne la solidità è la visura camerale. Si tratta di un documento che fornisce informazioni su qualunque impresa italiana, individuale o collettiva, iscritta al registro delle imprese tenuto dalle Camera di Commercio, dell’Industria, Artigianato ed agricoltura presente in ogni provincia italiana.

Infatti per esercitare un’attività economica sotto forma di impresa (sia individuale che societaria) in Italia è obbligatoria l’iscrizione al Registro Imprese tenuto presso la Camera di Commercio di competenza. La sede della Camera di Commercio a Ravenna è in viale Farini.

Tipologia di visura camerale

La visura camerale può essere di due tipologie differenti:

ordinaria: contenente le principali informazioni su un’azienda, quali i dati anagrafici, partita IVA, la data di costituzione, natura giuridica, codice REA, e-mail certificata, stato dell’attività, capitale sociale, numero di dipendenti, partecipazioni in altre società, amministratori, soci e loro cariche;

storica: contenente, oltre alle informazioni della Visura ordinaria, la storia delle modifiche subite dalla società fino al momento in cui è stata richiesta la visura. Riporta dunque tutte le iscrizioni e i depositi degli atti nel Registro Imprese avvenuti dal momento della costituzione societaria.

A cosa serve?

La visura camerale garantisce l’effettiva esistenza dell’impresa nonché la pubblicità legale di tutti gli atti che la riguardano, permettendo ai cittadini di ottenerne informazioni specifiche e valutarne la solidità. Conoscere aspetti quali la composizione sociale di un’azienda (i soci), gli amministratori e le cariche sociali permette di sapere in anticipo quali sono le persone con cui ci si troverà a lavorare o ad interfacciarsi e i loro rispettivi ruoli.

Come ottenere la visura camerale

La visura può essere richiesta da chiunque per tutte le imprese del territorio nazionale. Il legale rappresentante o il titolare dell'attività imprenditoriale può avere gratuitamente la Visura camerale della propria impresa.

E' sufficiente essere in possesso di SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) o di CNS (Carta Nazionale dei Servizi), strumenti entrambi rilasciati gratuitamente dalle Camere di Commercio e che certificano la propria identità confrontandola con la carica presente nel Registro Imprese. La visura può essere richiesta:

direttamente agli sportelli della Camera di Commercio

telematicamente accedendo al portale www.registroimprese.it. Per richiedere la visura non occorre registrarsi, è sufficiente inserire la denominazione dell'impresa e la provincia di apparteneneza. Il pagamento dei documenti richiesti deve essere effettuato on line con carta di credito accettata dal sistema.

telematicamente attraverso la sottoscrizione della Convenzione Telemaco. Per diventare utente Telemaco occorre registrarsi al portale www.registroimprese.it.

Visura in lingua inglese

C'è anche la possibilità di ottenere la visura camerale in lingua inglese, favorendo in questo modo ancora di più l’accesso alle informazioni contenute nel Registro delle Imprese ad un operatore straniero intenzionato a conoscere la situazione giuridica e le principali informazioni economiche di un impresa italiana.