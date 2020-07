I centri di orientamento al lavoro a Ravenna: servizi, sedi e orari

Per molti cittadini la ricerca di un lavoro è una delle costanti preoccupazioni quotidiane. Un impegno che richiede costanza e attenzione. Per coloro che hanno difficoltà non solo nel trovare una opportunità ma soprattutto nel capire che tipo di lavoro svolgere in base alle loro capacità, esistono i centri di orientamento al lavoro.

Cosa sono e come funzionano?

I centri di orientamento e centri per l'impiego di Ravenna sono in pratica punto d’incontro tra domanda e offerta di lavoro, organizzano attività di orientamento, individuale e di gruppo, nonché corsi di formazione, a pagamento o finanziati dagli altri soggetti istituzionali.

Si rivolgono alle persone in cerca d’occupazione, agli occupati e ai datori di lavoro, offrendo servizi qualificati in materia di lavoro. Sono parte integrante della Rete attiva per il lavoro. Fanno parte dell’Agenzia regionale per il lavoro. Presso i centri per l'impiego si possono chiedere anche informazioni mirate basate sul proprio curriculum professionale.

Centri di orientamento al lavoro a Ravenna

Centro per l'impiego (Cpi) di Ravenna

Via Teodorico 21

Tel. 0544/457612-13-18-21

Fax 0544/266001

E-mail: impiego.ravenna@regione.emilia-romagna.it

Il personale può essere contattato al telefono nei seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Altri enti di formazione e orientamento al lavoro

Angelo Pescarini Scuola Arti e Mestieri - Ravenna

Cescot - Ravenna

Demetra - sede di Ravenna

CFO Centro Formazione Offshore - Mezzano

Ecipar - Ravenna

Enfap - Ravenna

Form.Art - Ravenna

Ial Emilia-Romagna - Ravenna

IFOA - Istituto Formazione Operatori Aziendali - Ravenna

Irecoop Emilia-Romagna - Ravenna

Iscom - Ravenna

Istituto Scuola Provinciale Edili - CPT - Ravenna

Opera Diocesana Giovanni XXIII - CFP Alfa - Piangipane

Sviluppo PMI - Fornace Zarattini