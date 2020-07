Lo Sportello per cittadini migranti: cosa fa e dove si trova?

Il comune di Ravenna mette a disposizione dei cittadini immigrati uno sportello unico per l'accoglienza e la richiesta di documentazione e la legalizzazione degli immigrati. Presso lo Sportello per cittadini migranti si possono ricevere informazioni, orientamento, assistenza per le pratiche di rilascio/rinnovo permessi di soggiorno, un sostegno nelle pratiche di ricongiungimento familiare e per la cittadinanza.

Ecco tutti i centri di servizi per migranti sul territorio di Ravenna.

Sportello per cittadini migranti

Lo Sportello per cittadini migranti si trova in via Oriani, 44 a Ravenna. Il centro è gestito dall'ufficio Politiche per l'immigrazione e la cooperazione decentrata. La sua mission è favorire l'inclusione sociale e l'autonomia dei cittadini immigrati nel territorio. Attraverso servizi, attività e una costante collaborazione con cittadini, istituzioni e associazioni si vuole promuovere una cultura dell'uguaglianza e del dialogo come fondamenta di una convivenza civile in una società sempre più multiculturale.

Orari: Lunedì e mercoledì dalle 9.00 alle12.30 / giovedì dalle 14.00 alle 17.00

Tel: 0544 485314

e-mail: accoglienzastranieri@comune.ra.it

posta elettronica certificata: Immigrazione.comune.ravenna@legalmail.it

Sportello interculturale

Per informazioni, consulenza e supporto ai percorsi di partecipazione, cittadinanza attiva e intercultura ci si può rivolgere allo Sportello interculturale in Piazza Medaglie D'Oro 4 a Ravenna. Questo centro segue anche il riconoscimento titoli di studio conseguiti all'estero, l'iscrizione online ai nidi e alle scuole dell’infanzia, pratiche per la cittadinanza, rilasci e rinnovi dei permessi di soggiorno, ricongiungimenti familiari. Nella stessa sede è presente anche lo Sportello di mediazione linguistica culturale.

Orari: Dal lunedì al sabato dalle 8.30 alle 12.30. Martedì e giovedì dalle 14.00 alle 18.00

Tel: 0544 591831 / 591876

email: casadelleculture@comune.ra.it

Sportello vittime di migrazione forzata

Presente in due sedi con punto di ascolto c'è anche lo Sportello per le vittime di migrazione forzata che offre: orientamento legale, ingresso nel sistema di accoglienza, iscrizione anagrafica, consulenza specialistica per le Commissioni territoriali per la valutazione delle domande di protezione internazionale.

sede Via Oriani 44

Orari:martedì e giovedì dalle 10.00 alle 12.00

tel: 0544 485314

sede via Canale Molinetto 189

Orari: martedì e giovedì dalle 10.00 alle 12.00

tel: 0544 420753

email: ravennasprar.ord@comune.ra.it