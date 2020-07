Quali sono i migliori siti per trovare un lavoro?

Siete alla costante ricerca di un lavoro? Che vi prepariato al vostro primo impiego o che desideriate dare una svolta alla vostra carriera professionale, oggigiorno internet è diventato il luogo più veloce per trovare un lavoro. Sul web infatti trovate numerosi siti che vi mettono facilmente in contatto con le aziende che assumono.

Quindi se avete già preparato il vostro curriculum vitae e vi sentite carichi per affrontare un colloquio, potete passare alla ricerca attiva.

I siti online per cercare lavoro

Oltre a verificare le offerte di lavoro presenti sul nostro portale, per la ricerca di un impiego a Ravenna o in provincia potete affidarvi all sito dell'Agenzia regionale per il lavoro, che vi fornisce le offerte di lavoro raccolte dai Centri per l'impiego della provincia di Ravenna.

Ma ci sono anche molti altri siti per cercare lavoro, fra cui vi segnaliamo:

- Monster: è il sito più conosciuto in Italia per la ricerca di lavoro che permette, previa iscrizione, di cercare annunci e di pubblicare il proprio curriculum in rete. Un'ottima occasione per entrare in contatto cone le aziende che cercano personale.

- InfoJobs: è un altro validissimo sito che permette di trovare lavoro su Internet grazie a un sistema di annunci che mette in comunicazione aziende e lavoratori. Cliccando sul pulsante Registrati si può registrare gratuitamente il proprio account e iniziare a... cercare il pprorio lavoro!

- Subito: anche se non è specializzato solo nella categoria Lavoro, questo sito pubblica ogni giorno diversi annunci per nuove offerte di impiego.

- Indeed.it: questo motore di ricerca è gratuito e senza obbligo di registrazione e permette agli utenti di trovare annunci di lavoro facilmente, grazie alla collaborazione con Monster. Dalla pagina iniziale si possono selezionare dei campi di ricerca presenti al centro dello schermo per indicare una posizione di lavoro e una località di proprio interesse.

- Trovolavoro: è un portale di ricerca lavoro del Corriere della Sera, aggiornato e attendibile.

- Helplavoro: questo sito dedicato agli annunci di lavoro presenta le offerte di numerose aziende del territorio in cerca di personale.