Consigli per scrivere un curriculum perfetto

Oggigiorno, con un mondo del lavoro sempre più competitivo, occorre saper scrivere un curriculum all'altezza. Il cv, infatti, è il primo biglietto da visita che un'azienda riceve da parte dell'aspirante neoassunto. Perciò questo documento deve essere chiaro, esauriente e allo stesso tempo semplice.

Di seguito trovate alcuni consigli per realizzare un curriculum vitae perfetto.

L'importanza dei dettagli

Nel curriculum devono essere indicati tutti i dettagli che possono attirare l'interesse dell'azienda per la quale ti stai candidando. Non solo: accompagnalo con una lettera motivazionale, in cui spiegherai come mai ti stai rivolgendo a quella determinata azienda, che cosa desideri e che cosa sei in grado di offrire come competenze.

Non dimenticate di inserire anche una vostra foto al curriculum.

La lunghezza

Non si deve mai esagerare. La lunghezza consigliata per il tuo cv non dovrebbe mai superare le 2 pagine; per attirare l'attenzione del selezionatore è importante che il contenuto del cv sia scritto con chiarezza, capacità di sintesi e fluidità.

Ricordati di inserire i tuoi dati anagrafici, le esperienze formative e quelle professionali, la conoscenza delle lingue straniere e le vostre ambizioni.

Il modello del cv: funziona sempre l'Europass?

Importante è anche dare una forma al proprio curriculum. In passato (ma anche oggi) il modello Europass è stato scelto e privilegiato da molti aspiranti lavoratori, per la sua semplicità e funzionalità. Ma è sempre la scelta migliore?

Un dubbio più che valido perchè il cv Europass non brilla per eleganza e originalità e se aspirate a un lavoro che invece richiede un certo grado di creatività, allora vi conviene cercare altre opzioni. Sul web potete trovare tanti altri modelli di curriculum da imitare o da cui trarre ispirazione per creare un cv unico solo per voi.