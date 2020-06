Dove e come effettuare la domanda per il Reddito di cittadinanza a Ravenna

A partire dal 6 marzo 2019 si può effettuare la domanda per il Reddito di cittadinanza, la misura varata dal Governo italiano a garanzia del diritto di lavoro e per il contrasto della povertà. Il Reddito di Cittadinanza (Rdc) è il sussidio mensile per i meno abbienti ed è riservato a chi non supera determinate soglie di reddito.

Il provvedimento rappresenta un sostegno economico per persone in difficoltà, e si differenzia dalle misure adottate fino a oggi perché prevede del denaro come aiuto, ma è anche associato a un percorso di reinserimento lavorativo.

I beneficiari del Reddito di cittadinanza sono tenuti a sottoscrivere il Patto per l'inclusione sociale. Il sostegno assume la denominazione di Pensione di cittadinanza se il nucleo familiare è composto esclusivamente da uno o più componenti di età pari o superiore a 67 anni.

Nel caso in cui la domanda abbia esito positivo, il beneficiario riceverà l'importo spettante sull'apposita Carta Reddito di cittadinanza (o Carta Rdc).

Quali sono i requisiti?

Per poter ricevere il Reddito di Cittadinanza bisogna essere in possesso di alcuni requisiti:

Essere cittadino italiano o europeo o lungo soggiornante e risiedere in Italia da almeno 10 anni, di cui gli ultimi 2 in via continuativa.

Avere un Isee aggiornato inferiore a 9.360 euro annui.

Possedere un patrimonio immobiliare, diverso dalla prima casa di abitazione, non superiore a 30.000 euro.

Avere un patrimonio finanziario non superiore a 6.000 euro che può essere incrementato in funzione del numero dei componenti del nucleo familiare e delle eventuali disabilità presenti nello stesso.

Avere un reddito familiare inferiore a 6.000 euro annui moltiplicato per la scala di equivalenza. La soglia del reddito è elevata a 9.360 euro nei casi in cui il nucleo familiare risieda in una abitazione in affitto.

Come e dove presentare la domanda a Ravenna:

Ritirare la Carta Reddito di cittadinanza

Una volta che si è presentata la domanda, l'Inps verificherà i requisiti. In seguito all'approvazione della richiesta sarà comunicato quando e in quale ufficio postale ritirare la Carta del Reddito di cittadinanza.

La procedura però non termina qui. In funzione dei propri requisiti si verrà convocati dai Centri per l'impiego per sottoscrivere un Patto per il Lavoro o dai Comuni per sottoscrivere un Patto per l'Inclusione sociale.