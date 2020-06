Tutte le informazioni sugli asili nido del comune di Ravenna

Il nido d'infanzia è un servizio socio educativo, volto a favorire la crescita dei bambini dai 3 mesi ai 3 anni di vita, offrendo opportunità e stimoli che consentono la costruzione dell'identità, dell'autonomia e l'interazione con altri bambini e adulti. Ecco di seguito tutte le informazioni utili su come funzionano gli asili nido nel territorio di Ravenna.

Il nido è organizzato per poter essere un ambiente accogliente, avente le seguenti finalità:

formazione e socializzazione dei bambini nella prospettiva del loro benessere psicofisico e dello sviluppo delle loro potenzialità cognitive, affettive, relazionali e sociali;

cura dei bambini che comporta l'affidamento continuativo a figure educative qualificate;

sostegno alle famiglie nella cura dei figli e nelle scelte educative.

L'integrazione di bambini con bisogni speciali comporta interventi educativi specifici e personalizzati.

I genitori sono invitati a collaborare e partecipare all'attività del nido tramite:

colloqui individuali con le insegnanti;

assemblee di sezione;

assemblee generali;

Comitato di Partecipazione: è formato da rappresentanti di genitori, delle insegnanti e del personale ausiliario. I genitori che fanno parte del -Comitato sono eletti durante la prima assemblea del nido;

gruppi di lavoro e di discussione su temi ed attività specifici, che saranno proposti ed attuati in collaborazione con le insegnanti.

Ogni nido è suddiviso in più sezioni tenendo conto dell'età dei bambini (lattanti, semidivezzi e divezzi); ciascuna sezione è assegnata a due insegnanti e ad un operatore ausiliario.

Orari di apertura

I nidi d’infanzia comunali funzionano per dieci mesi all’anno, da settembre a giugno secondo il calendario scolastico. Il calendario scolastico annuale stabilisce le date di chiusura dei servizi per le vacanze natalizie, pasquali e per le altre festività riconosciute nonché le date di sospensione delle attività educative in altri periodi.

I nidi sono aperti cinque giorni alla settimana, dal lunedì al venerdì con il seguente orario di funzionamento:

dalle ore 7,30 alle 17,00 per i servizi che funzionano a tempo pieno;

dalle 7,30 alle 14,30 per i servizi che funzionano a part-time, in particolare per il nido “Corte dei Bimbi” e per la sezione lattanti del nido “A. Rasponi”.

L’orario di entrata è dalle ore 07.30 alle ore 09.15. L’entrata dopo le ore 09,15 è consentita solo in casi eccezionali e deve essere comunicata preventivamente al nido.

L’orario di uscita per le sezioni a tempo pieno è :

dalle ore 12.00 alle ore 13.00 (prima uscita)

dalle ore 16.00 alle ore 17.00 (seconda uscita)

L’orario di uscita per le sezioni part-time è dalle ore 13.00 alle ore 14.30.

L’inizio della frequenza

L’inizio della frequenza dei nuovi iscritti (ambientamento) viene concordata con le insegnanti della sezione di appartenenza nel corso della prima assemblea con i nuovi iscritti e comunque deve avvenire entro il mese di ottobre. Eventuali proroghe a questo termine dovute ad eccezionali motivi familiari o di salute, possono essere concesse dal Dirigente del Servizio su richiesta scritta, motivata dal richiedente. Gli ambientamenti dovranno essere graduali e per un buon inserimento dei bambini, la frequenza deve essere il più costante possibile permettendo in tal modo di far conoscere ai bambini l’ambiente e le figure di riferimento. Le date delle assemblee vengono preventivamente comunicate ai genitori.

Per chi non si presenta alla data stabilita per l’inserimento senza gravi e comprovati motivi è prevista la decadenza dal servizio.

Le assenze

Le assenze superiori a 30 giorni e per un periodo massimo di 3 mesi devono essere preventivamente comunicate per iscritto al Servizio Nidi e Scuole dell’Infanzia per consentire il mantenimento del posto a seguito di valutazione ed autorizzazione scritta da parte del Dirigente.

In caso di assenza per malattia occorrerà seguire le norme contenute nei criteri igienico-sanitari indicati dall'AUSL.

Cosa si mangia

In ciascun nido è attivo il servizio di refezione che prevede il pranzo, la merenda del mattino, a base di frutta fresca e la merenda del pomeriggio. I pasti sono preparati giornalmente nelle cucine presenti all’interno dei nidi. La preparazione dei pasti avviene nel rispetto delle norme previste dalla Certificazione di Qualità UNI EN ISO 9001/2000 e del Manuale di Autocontrollo basato sui principi del sistema di HACCP che ha lo scopo di definire tutte le misure necessarie a garantire la sicurezza e la salubrità dei prodotti alimentari. Il servizio prevede menù, elaborati dalle dietiste, sulla base delle tabelle dietetiche differenziate per età, nel rispetto delle raccomandazioni espresse dai preposti organismi nazionali e internazionali e approvate dall’AUSL. I menù cambiano regolarmente per offrire l’opportunità ad ogni bambino di formare ed ampliare il proprio gusto, evitando la monotonia. I menù sono visibili nei singoli nidi e si prevedono menù diversificati per motivi sanitari e di ordine etico-religioso. Viene posta particolare cura nella scelta delle materie prime e un aspetto rilevante riguarda l’utilizzo di prodotti biologici e il consumo di prodotti locali e tipici a Denominazione di Origine Protetta (DOP).