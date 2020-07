Mensa scolastica a Ravenna: come fare richiesta al comune

Nel Comune di Ravenna è attivo il servizio di mensa scolastica che consiste nella somministrazione dei pasti nei nidi d'infanzia, nelle scuole dell'infanzia, nelle scuole primarie (elementari) e nelle scuole secondarie di primo grado (medie inferiori). Ovviamente tale servizio è compreso per tutte le scuole comunali.

In questa guida vediamo come funziona il servizio di ristorazione scolastica e come è possibile iscriversi.

Mensa scolastica, come funziona

Il servizio è assicurato, dal lunedì al venerdì, con le seguenti modalità:

tutti i giorni nelle scuole dell'infanzia;

tutti i giorni nelle scuole primarie a tempo pieno;

nei giorni di rientro pomeridiano degli/delle alunni/e delle scuole primarie a "modulo";

nei giorni previsti per il rientro pomeridiano degli/delle alunni/e delle scuole secondarie di primo grado;

tutti i giorni per gli alunni/e della scuola primaria iscritti al post scuola nella fascia oraria del pranzo che ne abbiano fatta richiesta, laddove le condizioni organizzative abbiano consentito

Iscriversi al servizio di al servizio di mensa scolastica

Annualmente vengono stabiliti il periodo e la modalità per la presentazione delle domande di iscrizione, indicativamente dal mese di gennaio al mese di marzo di ogni anno.

L'iscrizione si effettua esclusivamente in modalità on-line collegandosi online sull'apposito sito del Comune di Ravenna, a tal fine occorre effettuare la registrazione per l’accesso ai servizi on-line seguendo le specifiche indicazioni.

La domanda di iscrizione al servizio deve essere presentata per i/le bambini/e che:

si iscrivono al primo anno della scuola dell'infanzia statale, della scuola primaria e della scuola secondaria di 1° grado;

per i nidi d'infanzia e le scuole dell'infanzia comunali vale la domanda d'iscrizione alla scuola medesima;

si iscrivono per la prima volta al servizio.

L'iscrizione si rinnova in automatico per tutti gli anni di durata della scuola frequentata, salvo rinuncia da presentare entro il 31 luglio attraverso la modalità on line, oppure trasmettendo il modulo di rinuncia tramite fax al n.0544546087 o via e-mail all'indirizzo dirittoallostudio@comune.ra.it , allegando la fotocopia di un documento d'identità.La variazione di indirizzo è a cura del richiedente e deve essere presentata tempestivamente al Servizio Diritto allo Studio.

Costi, sconti e gratuità

Per i nidi d’infanzia il costo del pasto è compreso nella tariffa mensile. Nella scuola dell’infanzia la famiglia partecipa al costo del servizio attraverso una tariffa forfetaria MENSILE, modulata in relazione all’ISEE per prestazioni agevolate rivolte a minorenni . E’ prevista una riduzione automatica del 50% nel mese di settembre, del 20% nel mese di dicembre e del 25% per assenze nel mese superiori a 15 gg. effettivi. Per la scuola dell'infanzia comunale è prevista inoltre una quota fissa mensile di 10,00 euro a partire dalla fascia ISEE da € 3.000,01 a € 6.000,00. Nella scuola primaria e secondaria di primo grado la famiglia partecipa al costo del servizio attraverso una tariffa A PASTO modulata in relazione all’ISEE (vedi informazioni e tariffe servizi scolastici integrativi in Allegati e Link sottostanti). Nel caso in cui l'alunno/a per qualsiasi motivo debba assentarsi nella mattinata e non possa essere presente al momento del pasto, deve comunicarlo alla scuola entro le ore 09.30, in caso contrario verrà comunque addebitato il pasto anche se non consumato.

Qualora il nucleo familiare versi in particolari condizioni di disagio socio-economico (Isee inferiore a euro 7.500,00) può contattare l'Assistente Sociale, presso l'ufficio decentrato del territorio, per richiedere l'esonero.

Le famiglie che hanno in essere un mutuo per l'acquisto della prima casa possono, per ogni anno scolastico, autocertificarlo al fine di ottenere lo sconto del 10% del valore ISEE minorenni. L'autocertificazione può essere presentata tramite fax al n.0544546087 o via e-mail all'indirizzo dirittoallostudio@comune.ra.it . La tariffa verrà adeguata a partire dallo stesso mese di presentazione dell'autocertificazione. Sulle dichiarazioni rilasciate sono previsti controlli a campione, in caso di dichiarazioni mendaci si provvederà ai sensi della normativa vigente.

Nel caso di più fratelli appartenenti allo stesso nucleo anagrafico, iscritti a diversi servizi (nidi d'infanzia comunali, ristorazione scolastica presso le scuole dell'infanzia - comunali e statali - primarie e secondarie di 1° grado), al maggiore è applicata la tariffa intera, mentre ai fratelli minori è applicata la tariffa decurtata di uno sconto pari al 10%. Nel caso di fratelli appartenenti ad un diverso nucleo anagrafico lo sconto è applicato esclusivamente su richiesta, a decorrere dal mese di presentazione della stessa.

E' prevista la gratuità dei servizi:

a partire dal quarto figlio in poi nel caso in cui i figli siano iscritti contemporaneamente ai servizi educativi/scolastici;

per i bambini in affido familiare o in affido a strutture socio-assistenziali.

Ristorazione scolastica a Ravenna

Ufficio di Ristorazione scolastica del Comune di Ravenna

Orario: lunedì, mercoledì, giovedì dalle ore 9 alle 13 - giovedì pomeriggio dalle 14 alle 17

Tel: 0544 482891 nei seguenti orari: lun., mar., mer., ven. dalle ore 11 alle 13 - gio. dalle 15 alle 17

Fax 0544 546087

E-mail dirittoallostudio@comune.ra.it

PEC: dirittoallostudio.comune.ravenna@legalmail.it