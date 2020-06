Scuole medie a Ravenna: ecco l'elenco degli istituti secondari di I grado

I vostri bambini hanno terminato la scuola elementare e non sapete dove andranno a studiare per gli anni successivi? Diamo uno sguardo all'elenco delle scuole secondarie di I grado (scuole medie) del comune di Ravenna:



M.Montanari

Via Aquilea 31 (Ravenna)

48122 Ravenna RA - tel 0544 423910

Ricci - Muratori

Piazza Ugo la Malfa 1 (Ravenna)

48100 Ravenna RA - tel 0544 400674

Damiano-Novello

Piazza Caduti per la Lib.N.15 ( Ravenna)

48100 Ravenna RA - tel 0544 213758

I.C. San Biagio "Don Minzoni"

Via Cicognani 8 (Ravenna)

48100 Ravenna RA - tel 0544 464469

I.C. Del Mare - Marina di Ravenna

Via IV Novembre 86/A (Fraz. Marina di Ravenna)

48121 Ravenna RA - tel 0544 530218

I.C. "M.Valgimigli" - Mezzano

Via Don Elvezio Tanasini (Fraz. Mezzano)

48123 Ravenna RA - tel 0544 521518

I.C. S.P. in Vincoli

Via Leonardo Da Vinci, 8 (Fraz. S. P. in Vincoli)

48100 Ravenna RA - tel 0544 550244

S.Vincenzo De'Paoli (Paritaria, legalmente riconosciuta)

Via F. Negri 28

48100 Ravenna RA - tel 0544 213679

Tavelli (Paritaria, legalmente riconosciuta)

V.Mazzini 75 (Ravenna)

48100 Ravenna RA