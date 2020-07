Tutte le scuole elementari del comune di Ravenna

Nella vita di ogni bimbo arriva un momento importante, un vero e proprio traguardo: l'ingresso alla scuola elementare. Dopo il primo approccio con il mondo scolastico al nido d'infanzia e alla scuola materna, arriva uno step fondamentale. Infatti alla scuola elementare (o primaria) si inizia a fare sul serio, a ricevere voti e note. Insomma, si diventa studenti a tutti gli effetti e ci si prepara al futuro nelle scuole medie.

Vediamo a questo punto l'elenco completo delle Scuole Primarie statali e private presenti nel comune di Ravenna:

Caruso Balella ( Istituto Comprensivo M. Valgimigli )

P.zza XXII Giugno 1944, 8 - 48124 Piangipane (RA) - tel./fax 0544.418722

icmezz_el_balella@libero.it

Maria Bartolotti ( Istituto Comprensivo M. Valgimigli )

P.zza Italia, 1 - 48123 Savarna (RA) - tel./fax 0544.533686

icmezz_el_bartolotti@libero.it

Ettore Burioli ( Istituto Comprensivo Intercomunale Ravenna - Cervia )

Via Orfanelle, 22 - 48125 Savio (RA) - tel. 0544.927642, fax 0544.928823

elsavio12@racine.ra.it

Galliano Camerani ( Istituto Comprensivo San Biagio )

Via Bargigia, 36 - 48123 Ravenna - tel./fax 0544.39015

battuzzi1@virgilio.it

Riccardo Campagnoni ( Istituto Comprensivo San Pietro in Vincoli )

Via II Giugno 1946 s.n. - 48125 S.P. in Campiano (RA) - tel. 0544.576173

elspcampiano12@racine.ra.it

Castiglione di Ravenna ( Istituto Comprensivo Intercomunale Ravenna - Cervia )

Via Morini, 1 - 48125 Castiglione di Ravenna (RA) - tel. 0544.950014, fax 0544.952444)

elcastiglione12@racine.ra.it

Sergio Cavina ( Istituto Comprensivo Darsena )

Via Bonifica, 31 - 48121 Porto Fuori (RA) - tel./fax 0544.433469

elcavina@racine.ra.it

Classe ( Istituto Comprensivo Randi )

Via Romea Sud, 247 - 48124 Classe, Ravenna - tel. 0544.527060

elementareclasse@racine.ra.it

Giuseppe Garibaldi ( Istituto Comprensivo Darsena )

Via Rubicone, 46/48 - 48121 Ravenna - tel./fax 0544.63612

garirave@racine.ra.it

Giuseppe Garibaldi ( Istituto Comprensivo Del Mare )

Via Cortellazzo, 93 - 48123 Porto Corsini (RA) - tel. 0544.446112, fax 0544.447207

plessogaribaldi@icdelmare.istruzioneer.it

Grande Albero ( Istituto Comprensivo Ricci Muratori)

Via Cella, 32 - 48124 Madonna dell'Albero (RA) - tel./fax 0544.400652

scuola.m.albero@libero.it

Iqbal Masih ( Istituto Comprensivo Del Mare )

V.le Marino, 4 - 48122 Lido Adriano (RA) - tel. 0544.496749, fax 0544.493852

plessomasih@icdelmare.istruzioneer.it

Goffredo Mameli ( Istituto Comprensivo Del Mare )

Via Trieste, 438 - 48122 Marina di Ravenna (RA) - tel. 0544.531231, fax 0544.530118

plessomameli@icdelmare.istruzioneer.it

Martiri del Montone( Istituto Comprensivo San Pietro in Vincoli )

Via S. Babini, 113 - 48124 Roncalceci (RA) - tel. 0544.552217

elroncalceci12@racine.ra.it

Giovanni Mesini ( Istituto Comprensivo Randi )

Via Fiume Montone Abbandonato, 428 - Borgo Montone, 48124 Ravenna - tel. 0544.400120

scuolagmesini@racine.ra.it

Filippo Mordani ( Istituto Comprensivo Novello )

Via F. Mordani, 5 - 48121 Ravenna - tel./fax 0544.212081

icsnovello@gmail.com

Mons. Morelli ( Istituto Comprensivo Damiano )

Via Morelli, 2 - 48123 Ravenna - tel./fax 0544.35552

spmorelli@icdamiano.it

Marino Moretti ( Istituto Comprensivo Del Mare )

P.zza San Massimiano, 3 - 48122 Punta Marina Terme (RA) - tel. 0544.438479, fax 0544.699133

plessomoretti@icdelmare.istruzioneer.it

Muratori ( Istituto Comprensivo Ricci Muratori )

Via Doberdò, 25 - 48121 Ravenna - tel. 0544.400729 - 400674, fax 0544.408773

smriccimuratori@gmail.com

Giovanni Pascoli ( Istituto Comprensivo Novello )

Via Scuole Pubbliche, 9 - 48121 Ravenna - tel. 0544.62504, fax 0544.63229

icsnovello@gmail.com

Giovanni Pascoli ( Istituto Comprensivo M. Valgimigli )

Via Ravaioli, 11 - 48123 Sant'Alberto (RA) - tel./fax 0544.528093

icmezz_el_pascoli@libero.it

Bruno Pasini ( Istituto Comprensivo Darsena )

Via Caorle, 24 - 48122 Ravenna - tel. 0544.420447, fax 0544.422120

elpasini@racine.ra.it

Ponte Nuovo( Istituto Comprensivo Ricci Muratori )

sede: Antonella Ceci Via Fano, 31/c - Ponte Nuovo, 48124 Ravenna - tel. 0544.61306 - scuolaceci@racine.ra.it

sede: Aurelio Gulminelli Via Del Pino, 9 - Ponte Nuovo, 48124 Ravenna - tel. 0544.64224 - scuolagulminelli@racine.ra.it

Vincenzo Randi ( Istituto Comprensivo Randi )

Via Marzabotto, 10 - 48124 Ravenna - tel. 0544.405525

scuolarandi@racine.ra.it

Riccardo Ricci ( Istituto Comprensivo Damiano )

Via Cilla, 8 - 48123 Ravenna - tel./fax 0544.454405

spricci@icdamiano.it

Gianni Rodari ( Istituto Comprensivo M. Valgimigli )

Via Reale, 292 - 48123 Mezzano (RA) - tel./fax 0544.522210

icmezz_el_rodari@libero.it

San Vincenzo de' Paoli ( Istituto Paritario San Vincenzo de' Paoli )

Via F. Negri, 28 - 48121 Ravenna - tel./fax 0544.213679

segreteria@scuolasanvincenzoravenna.com

San Zaccaria( Istituto Comprensivo San Pietro in Vincoli)

Via Dismano, 464 - 48125 San Zaccaria (RA) - tel./fax 0544.554085

elszaccaria12@racine.ra.it

Aldo Spallicci ( Istituto Comprensivo San Pietro in Vincoli )

Via L. da Vinci, 8 - 48125 San Pietro in Vincoli (RA) - tel. 0544.551603, fax 0544.553014

spallicci12@racine.ra.it

Tavelli ( I.C. Paritario Scuola Tavelli )

Via Mazzini, 75 - 48121 Ravenna - tel. 0544.212976, fax 0544.34573

segreteria@istitutotavelli.it

Augusto Torre ( Istituto Comprensivo San Biagio )

Via Pavirani, 15 - 48121 Ravenna - tel./fax 0544.500621

elemtorre@libero.it