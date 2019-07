Scuole superiori del comune di Ravenna: ecco l'elenco completo

Per gli alunni ormai avviati al termine delle scule medie inferiori e per i ragazzi più grandi che desiderano cambiare il proprio percorso di studi, è importante conoscere le scuole superiori disponibili sul territorio. Per fortuna il comune di Ravenna offre diversi istituti superiori (anche detti scuole secondarie di secondo grado o scuole medie superiori) che vanno dai licei, ai tecnici, ai professionali. Ecco l'elenco completo delle scuole superiori del comune di Ravenna:

A. ORIANI - Liceo Scientifico

VIA C. BATTISTI 2, 48100 RAVENNA - tel 0544 330

CAMILLO MORIGIA - Istituto Tecnico Agrario

VIA DELL'AGRICOLTURA, 5, 48100 RAVENNA - tel 0544 45007

CAMILLO MORIGIA - Istituto Tecnico per Geometri

VIA MARCONI 6, 48100 RAVENNA - tel 0544 40028

DANTE ALIGHIERI - Liceo Classico

PIAZZA ANITA GARIBALDI 2, 48100 RAVENNA - tel 0544 21355



G.GINANNI - Istituto Tecnico Commerciale

VIA CARDUCCI 11, 48100 RAVENNA - tel 0544 36449



IPSSCT "A.OLIVETTI" Istituto Professionale per i Servizi Commerciali - IPSIA "C.CALLEGARI" - Istituto Professionale Industria e Artigianato

VIA UMAGO 18, 48100 RAVENNA - TEL 0544 420329

L.A.S. NERVI - I.S.A. SEVERINI - Istituto d'arte

VIA PIETRO ALIGHIERI 8, 48100 RAVENNA - tel 0544 38310

L.A.S. NERVI - I.S.A. SEVERINI - Istituto d'arte

VIA TOMBESI DALL'OVA, 14, 48100 RAVENNA - TEL 0544 218193



NULLO BALDINI - Istituto Tecnico Industriale

VIA MARCONI 2, 48100 RAVENNA - tel 0544 404002