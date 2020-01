Bonus energia, gas e acqua: chi ne ha diritto e come ottenerlo?

Le bollette spesso sono un peso e molte famiglie faticano ad arrivare alla fine del mese, ma un aiuto per i ravennati arriva dal bonus energia, gas e acqua.

Il "bonus sociale" per l'energia elettrica, il gas e l'acqua è una misura che ha l'obiettivo di sostenere le famiglie in condizione di disagio economico, garantendo loro un risparmio sulla spesa annua per le forniture di energia elettrica, gas e acqua.

Come funziona?

Lo sconto in bolletta è applicato non prima di due mesi dalla presentazione della richiesta di ammissione.

Il bonus è uno sconto applicato alle bollette per 12 mesi; al termine di tale periodo, per ottenere un nuovo bonus, il cittadino dovrà rinnovare la richiesta di ammissione.

Il bonus elettrico è previsto anche per i casi di grave malattia che imponga l'uso di apparecchiature elettromedicali indispensabili per il mantenimento in vita; per tali casi, lo "sconto" sarà applicato senza interruzioni fino a quando permarrà la necessità di utilizzare tali apparecchiature e senza la necessità di dichiarare la certificazione ISEE.

Chi ha diritto al bonus?

Per accedere ai bonus è necessario avere una certificazione ISEE con valore dell'indicatore fino a 8.107,50 € per la generalità degli aventi diritto, con valore fino a 20.000 € per i nuclei familiari con quattro e più figli a carico.

Possono accedere al bonus per l'elettricità tutti i clienti domestici, intestatari di una fornitura elettrica nell'abitazione di residenza con potenza impegnata fino a 3 kw, per un numero di persone residenti fino a 4, e fino a 4,5 kW Il "per i nuclei familiari con quattro o più figli a carico".

I bonus sono cumulabili.

Come presentare la domanda

Le domande da parte dei residenti nel Comune di Ravenna possono essere presentate allo sportello Unico Polifunzionale in viale Berlinguer, 68 dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 12.30.

Il cittadino che intende fare richiesta di ammissione al bonus sociale per disagio economico deve compilare l'apposita modulistica unendo la fotocopia di un documento di identità. Tutti i moduli sono disponibili sul sito del Comune a questo link.