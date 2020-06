Cos'è la Tasi e quando va pagata

La Tasi è la Tassa sui servizi indivisibili, un tributo dovuto dai cittadini al Comune per i servizi legati alla proprietà o all’utilizzo degli immobili. È stata introdotta nel 2014 ed è incassata dai Comuni che, con i proventi, coprono le spese riguardanti servizi indivisibili quali: l’illuminazione pubblica, la manutenzione delle strade, dei giardini etc.

Dal 2020 è accorpata all’Imu e contribuisce a modificarne le aliquote in base alle delibere comunali.

Chi deve pagare la Tasi

Attualmente la Tasi si riferisce a tutti gli immobili (comprese le prime case) e deve essere pagata sia dai proprietari sia, in parte, dagli affittuari ai quali spetta una quota dal 10 al 30% in base alle delibere dei Comuni.

Come si calcola

Per calcolare la Tasi valgono le stesse regole dell’Imu, e si utilizza la stessa base imponibile. Su questo valore si applica un’aliquota minima dell’1 per mille (fissata dallo Stato) mentre la massima si determina in modo che la somma di Imu e Tasi non superi il 10,6 per mille. Se l’immobile è abitazione principale, l’aliquota massima non essere maggiore del 2,5 per mille. I Comuni hanno la facoltà di applicare uno 0,8 per mille aggiuntivo per finanziare eventuali agevolazioni fiscali sulla prima casa.

Imu e Tasi nel 2020

Per il 2020 sono cambiate le imposte sulla casa: mentre la Tari riamane invariata, Tasi e Imu sono accorpate. Si paga quindi solo l'Imu (sempre sulle seconde case): la prima rata era inizialmente in scadenza il 16 giugno, sia per chi vuole pagarla in due rate, sia per chi sceglie la rata unica, ma il suo termine nel Comune di Ravenna è stato rinviato al 16 ottobre 2020.

Contatti utili

Gli Uffici di Ravenna Entrate, in Via Magazzini Anteriori 1, sono a disposizione per eventuali chiarimenti nei seguenti giorni ed orari: dal lunedì al venerdì: dalle ore 8.30 alle ore 13.30; il martedì e il giovedì anche pomeriggio dalle ore 14.45 alle ore 16.30.

tel. 0544 424648 – 0544 424651 (anche per appuntamento)

fax: 0544 424612

sito: www.ravennaentrate.com

e-mail: imutasi@ravennaentrate.it

pec: postacert@pec.ravennaentrate.it