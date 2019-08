Tariffe, biglietti e carnet per i bus urbani a Ravenna

Il trasporto pubblico locale a Ravenna è gestito dalla società Start Romagna. A disposizione per cittadini e turisti ci sono varie soluzioni di trasporto nel territorio con diversi biglietti e abbonamenti. Il costo per uno spostamento può variare in base alla tarrifazione a zone, ma per le corse attraverso la città di Ravenna si rimane all'interno della zona tariffaria 700.

I biglietti possono essere acquistati presso la sede del Punto Bus Ravenna (Piazza Farini 9, accanto alla stazione dei treni) o presso i rivenditori autorizzati. Orario del Punto Bus: dal lunedì al sabato dalle 7.00 alle 19.00. Chiuso domenica, nei festivi e il 23 luglio (patrono).

Tariffazione a zone

Quando si esce dalla zona di partenza entra quindi in gioco la tariffazione a zoneAttraverso la suddivisione in zone del territorio regionale, la tariffa è calcolata in base al numero di zone attraversate per collegare la località di partenza a quella di destinazione del viaggio.

Va fatta quindi attenzione prima di comprare il biglietto. Ogni volta che un cliente acquista un titolo di viaggio deve sapere con chiarezza qual è la zona di partenza e quella di arrivo della propria relazione di viaggio.

Se per raggiungere la zona di arrivo si transita per altre zone, per calcolare la tariffa si deve contare il numero di zone attraversate, comprese quella di partenza e quella di arrivo.

Biglietti di corsa semplice

I biglietti di corsa semplice consentono di viaggiare, anche con più mezzi, nell’ambito del numero di zone riportato sul titolo. Devono essere convalidati appena saliti sul bus nell’apposito validatore. La durata massima del viaggio è indicata in minuti a fianco del simbolo (orologio) a decorrere dall’orario di convalida stampato sul retro del biglietto dal validatore.

Validità e prezzi

Il biglietto per la corsa urbana ha una validità di 60 minuti e costa 1,30 euro (2 euro per chi acquista il biglietto sul bus)

Carnet 10 corse e Day Ticket

E' disponibile inoltre il Carnet 10 corse, un biglietto con banda magnetica valido per 10 viaggi utilizzabile anche da più persone contemporaneamente fino ad un massimo di 7 persone, convalidando una volta per ogni persona. I prezzi variano dai 12 euro per una zona, fino ai 34 euro per 5 o più zone.

I biglietti giornalieri (Day Ticket) sono validi 24 ore dal momento della convalida. Per essere valido deve essere compilato a cura dell’utente, il quale deve scrivere il numero di zona di partenza e quello della zona di destinazione. I costi variano dai 3 ai 7,50 euro.

Per scaricare il libretto orario (sia estivo che invernale) clicca qui.