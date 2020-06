Il traghetto a Ravenna: info, orari e biglietti

A Ravenna il servizio di traghetto è attivo per mettere in comunicazione le località di Marina di Ravenna e Porto Corsini, permettendo a persone e vetture di attraversare il Canale Candiano. Il servizio, svolto da Start Romagna, mediante mototraghetti per il trasporto di persone e automezzi consente a cittadini e turisti di spostarsi liberamente dei lidi turistici a sud e a nord del canale.

Orari del traghetto

Fino al 2 luglio:

tutti i giorni dalle 5:00 alle 00:30

sabato e domenica doppio traghetto dalle 14:00 alle 21:00

Dal 3 luglio al 30 agosto:

tutti i giorni dalle 5:00 alle 2:00

sabato doppio traghetto dalle 19:00 alle 2:00

domenica doppio traghetto dalle 14:00 alle 21:00

Speciale Ferragosto:

servizio “no stop” dalle 5:00 di venerdì 14 agosto alle 2:00 di domenica 16 agosto

venerdì 14 e sabato 15 agosto doppio traghetto dalle 19:00 alle 2:00

domenica 16 agosto doppio traghetto dalle 14:00 alle 21:00

Dal 31 agosto:

tutti i giorni dalle 5:00 alle 00:30

In caso di interruzione per maltempo o per altre cause, viene assicurato il trasbordo dei pedoni da una sponda all’altra mediante autobus sul percorso stradale (senza oneri aggiuntivi rispetto alle tariffe del Servizio Traghetto).

In caso di sciopero, viene garantito il regolare svolgimento del servizio traghetto nelle seguenti fasce orarie:

1a fascia: dalle ore 5:30 alle ore 8:30;

2a fascia: dalle ore 12:00 alle ore 15:00, con interruzione e successiva ripresa presso la banchina di Porto Corsini.

Dove trovare biglietti e abbonamenti

Biglietti e abbonamenti per il traghetto tra Marina di Ravenna e Porto Corsini possono essere acquistati presso le Emettitrici di terra o nelle rivendite autorizzate.

Emettitrici di terra

È possibile acquistare dalle emettitrici di terra i seguenti titoli di viaggio:

Biglietto cartaceo a terra per pedoni, ciclisti e ciclomotori

Abbonamento contactless 30 giorni pedoni e ciclisti

Tessere contactless moto e auto 40 passaggi da consumare entro 180 giorni.

É possibile pagare anche con bancomat e carta di credito. Biglietti, tessere e abbonamenti rilasciati dall’emettitrice vanno convalidati presso l’apposito validatore posto presso gli imbarchi e sul traghetto.

La convalida da parte del personale di bordo è temporaneamente sospesa, salvo che per gli abbonamenti per veicoli (la convalida avviene attraverso il vetro del finestrino).

Rivendite autorizzate

È possibile acquistare presso le rivendite autorizzate gli abbonamenti e le tessere contactless per pedoni e ciclisti, moto, auto, rimorchi, camper, autocarri e autobus. Gli abbonamenti e le tessere devono essere convalidati ad ogni utilizzo con le modalità previste ed indicate dal titolo stesso.

Le rivendite autorizzate si trovano a:

Marina Romea

Bar Tabaccheria San Marco - viale Italia 86

Campeggio Villaggio del Sole - viale Italia (stagionale)

Porto Corsini

Banca Popolare Emilia Romagna - via Po 11

Bar Joyta - via Molo San Filippo 94

Tabaccheria - via Po 27

Marina di Ravenna

Bar Centrale - viale dei Mille 1

Bar Tabacchi - viale delle Nazioni 29/31

Bar Tabacchi - viale delle Nazioni 333

Camping Rivaverde - viale delle Nazioni 301 (stagionale)

Camping Piomboni Bazar - viale della Pace 421 (stagionale)

Cassa di Risparmio di Ravenna - viale delle Nazioni 82

Edicola Kaos - Piazza Dora Markus 5/a

Tabaccheria del viale - viale delle Nazioni 106

Tabaccheria Punto e Virgola - viale IV Novembre 47

La vendita e la convalida di biglietti da parte dei marinai a bordo è temporaneamente sospesa a causa dell'emergenza Covid.