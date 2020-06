Bollo auto, chi lo deve pagare e quali sono le esenzioni

Tutti i proprietari di un automobile lo sanno bene: ogni anno si deve pagare il bollo auto. Un'imposta gestita dalle Regioni che deve essere pagata da tutti coloro che, alla scadenza del termine utile per il pagamento, risultano essere proprietari, locatari utilizzatori (in caso di leasing) del veicolo al Pubblico Registro Automobilistico (PRA).

Chi paga

In pratica sono soggetti passivi dell'imposta coloro che risultano essere proprietari, usufruttuari, acquirenti con patto di riservato dominio, ovvero utilizzatori a titolo di locazione finanziaria, come risultante dal pubblico registro automobilistico.

Perdita di possesso

Non si è tenuti al pagamento della tassa se ricorrono contemporaneamente le seguenti condizioni:

si perde il possesso del veicolo (per qualsiasi evento, ivi comprese le sentenze) entro il termine utile per il pagamento;

se ne sia annotata la relativa formalità al PRA.

Radiazione

In caso di radiazione intervenuta durante un anno d’imposta già coperto da pagamento, la tassa resta dovuta per l’intero anno. In quest’ipotesi non è ammesso alcun frazionamento nel pagamento del bollo.

Non si è tenuti al pagamento della tassa automobilistica regionale nel caso in cui ricorrono entrambe le seguenti condizioni:

la radiazione avvenga entro l’ultimo giorno utile per il pagamento;

al P.R.A. vi sia l’annotazione della cancellazione.

Quanto si deve pagare

L'importo della tassa si calcola in base ad alcuni parametri che variano a seconda della categoria del veicolo (autoveicolo, motoveicolo, ecc.), dei suoi dati tecnici (KW, classificazione euro, portata, peso complessivo), della sua destinazione (trasporto persone, trasporto merci) e dell’uso (proprio, privato, conto terzi). L'importo della tassa automobilistica può essere visualizzato utilizzando il servizio online dell'Agenzia delle Entrate.

Come pagare il bollo

Il pagamento della bollo auto può essere effettuato tramite varie modalità:

My Pay

Addebito diretto

le Delegazioni ACI con un costo dell’operazione pari a €2,37

le Agenzie Sermetra

le altre Agenzie di pratiche auto presenti sul territorio

gli Uffici Postali, mediante pagamento online allo sportello (per conoscere ulteriori modalità di pagamento presso Poste Italiane, cerchi su internet “poste italiane bollo auto” e continui la navigazione secondo le informazioni che compaiono a video)

Internet Banking e Sportelli Bancomat (ATM) delle Banche che erogano il servizio

ACI Bollonet, servizio online disponibile sul sito ACI

Le Tabaccherie autorizzate

Il sito Telepass

Esenzioni

Esistono delle particolari esenzioni previste in materia di bollo auto si realizzano attraverso una riduzione della tariffa o una esenzione completa dal pagamento della tassa e possono riguardare numerose tipologie di veicoli: