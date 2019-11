Attenzione alle buche: ecco come segnalare i danni delle strade

Un problema che afflige periodicamente molte città italiane, soprattutto nelle settimane in cui la pioggia cade con grande frequenza, sono le buche stradali. A volte sono piccole, altre volte assomigliano a voragini, i danni dell'asfalto finiscono spesso per diventare un grosso pericolo per automobilisti, motociclisti, ciclisti e anche pedoni.

Capita a volte che la manutenzione non sia veloce e spesso ci si chiede se gli organi competenti siano a conoscenza dei singoli danni. Bene, in questo caso è bene sapere che nel Comune di Ravenna è possibile segnalare agli uffici appositi le buche e gli altri danni del manto stradale.

Come si formano le buche?

Varie cause naturali causano i danni dell'asfalto. Il continuo riscaldamento e raffreddamento del manto stradale lo rende più elastico e deformabile con il caldo, più rigido e fragile con il freddo. Questo processo favorisce dunque la formazione di crepe (la cosiddetta pelle di coccodrillo) che con l'arrivo di forti precipitazioni piovose o nevose si trasformano nelle temibili buche.

Tuttavia la formazione di buche può essere causata anche dall'uomo: infatti è compito delle singole amministrazioni locali supervisionare le strade e utilizzare materiali adatti e tecniche di applicazioni corrette per mantenere l'asfalto in condizioni ottimali.

Come fare le segnalazioni

Al Comune di Ravenna si possono comunicare segnalazioni relative a:

manutenzioni dell’arredo urbano e del verde pubblico,

manutenzioni impianti di illuminazione pubblica, semafori e segnaletica luminosa,

interventi per l’installazione o il ripristino di segnaletica,

interventi di ripristino di marciapiedi, di manto stradale (comunale),

problemi di viabilità / traffico,

situazioni di degrado sociale,

richiesta di nuovi cassonetti rifiuti/ spostamento di cassonetti.

Per farlo si può ricorrere alle seguenti modalità:

compilare online il web form della piattaforma Rilfedeur

scaricare gratuitamente l’App Rilfedeur per Smartphone per Android da Google Play e per iOS su App Store;

inviare una mail all’indirizzo sportellopolifunzionale@comune.ra.it

telefonare al Centralino del Comune di Ravenna al numero 0544482111

inviare la segnalazione per posta ordinaria al Servizio competente

recarti presso lo Sportello Unico Polifunzionale di Via Berlinguer n. 68, presso gli Uffici Decentrati o presso qualsiasi altro ufficio dell’Amministrazione.

Segnalazioni urgenti

Per le segnalazioni urgenti che potrebbero pregiudicare la sicurezza di persone o cose o che richiedono un intervento immediato sono in funzione i seguenti numeri verdi, permanentemente attivi:

800978483 - SISTEMA3 per urgenze relative a manto stradale, marciapiedi e piste ciclabili

800292458 - CPL CONCORDIA per urgenze relative a semafori e pubblica illuminazione