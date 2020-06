Distributori di metano e gpl nella provincia di Ravenna, dove trovarli

Sempre più persone ormai prediligono guidare automobili con impanto a metano o gpl, carburanti più economici rispetto a benzina e diesel e che hanno meno limitazioni per quanto riguarda la circolazione. Per fortuna sul territorio ravennate non mancano i punti in cui rifornirsi di questi carburanti.

Vediamo l'elenco dei distributori di metano e gpl della provincia di Ravenna, indicati sul sito del Ministero dello Sviluppo Economico.

Nel Comune di Ravenna:

DISTRIBUTORE TOTAL FINA ELF DI ACQUAVIVA MIRCO

via Dismano strada provinciale 118 - Ravenna

solo Gpl

COIL - RAVENNA 2

ss 16 Adriatica, Km. 147 - Camerlona

solo Gpl

ROBGAS MARINA DI RAVENNA PV5

SS 67, Marina di Ravenna

solo Gpl

SPRINT GAS

16 Adriatica, Km. via classicana 387 - Ravenna

GPL

REPSOL RAVENNA (RA006)

Viale Adriatico 53 - Lido di Savio

Metano GPL

RAVENNA - FORNACE ZARATTINI

Via Fentina - Fornace Zarattini

GPL

DISTRIBUTORE AVIA S.ALBERTO

Via Basilica 225 - Ravenna

GPL

RAVENNA S.S.16 KM 155+78 LATO NORD

S.S.16 KM 155+78 Lato Nord - Ravenna

GPL

IP RAVENNA - MEZZANO

Via Reale CAMERLONA

GPL

REPSOL

Statale 16 Adriatica, Km. 150+245, dir. Ferrara - Ravenna

Metano GPL

RAVEGNANA CARBURANTI SNC

Via Ravegnana 429 - Ravenna

Metano GPL

TAP

Viale Europa 91 - Ravenna

Metano GPL

AZZURRA DI VALTANCOLI GIUSEPPE E C. S.N.C.

Viale Europa 21 - Ravenna

Metano GPL

BEYFIN CASAL BORSETTI

Via delle Maone 3 - Casal Borsetti

GPL

GAGLIARDI CARBURANTI S.R.L.

Via Faentina 163 - Ravenna

Metano GPL

NATALI GINO SRL

Statale 309 Romea, Km. 0, dir. VE - RA - Ravenna

Metano GPL



BATTISTINI GABRIELE

Statale 16 Adriatica, Km. 147, dir. Ferrara - Ravenna

GPL

TOTALERG

Statale 16 Adriatica, Km. 155, dir. Nord 48124 - Ravenna

GPL

ARGENTA CARBURANTI

Via Romea Nord 43 - Ravenna

GPL

ENI

Via Romea Nord 102 - Ravenna

GPL

In Provincia:

VULCANGAS 1002

Sp Selice 295/A - Conselice

Gpl

VULCANGAS 1029

Via martiri della libertà 75 - Massa Lombarda

solo Gpl

ENERCOOP

Via Vespcci 1 - Faenza

solo Gpl

CONAD SUPERSTORE "LA FILANDA"

Via della costituzione 76

solo Gpl

CAPRI 11

Via XI aprile 1945 1 - Riolo Terme

Metano Gpl

TOTALERG

Statale 253 San Vitale, Km. 33, dir. Bologna - Sant'Agata sul Santerno

solo Gpl

REPSOL

Via Emilia Levante 1670 - Castel Bolognese

Metano Gpl

ROBGAS BAGNARA PV6

Via Gramsci 3 - Bagnara di Romagna

solo Gpl

VULCANGAS 1043

Via Albergone 54 - Bagnacavallo

solo Gpl

STAZIONE SERVIZIO BEYFIN

Via Altini 102 - Faenza

Metano GPL

SPRINT GAS SPA

via Faentina 48026 - Russi

Metano GPL

ROBGAS

253 San Vitale, Km. 63.310 - Russi

GPL

ROBGAS

Via Reale 32 - Alfonsine

GPL

ESSO - FAENZA VIA GRANAROLO

Via Granarolo 211 - Faenza

GPL



EASY SERVICE S.R.L. / FAENZA

Via Forlivese 316 - Faenza

GPL

LINGASAUTO

via Piratello 98/3 - Lugo

GPL

CH4 SERVICE

via Piratello 10/1 - Lugo

Metano GPL

ASSO

Via Borse 99/A - Alfonsine

GPL



CECCHINI MAURIZIO

Statale 16 Adriatica, Km. 173/175, dir. Ravenna - Cervia

GPL



GEP CELLI GIULIANO SRL

Via Romea Nord 133 - Cervia

Metano GPL

ESSO / VULCANGAS

Ss Salara 254 km 19+73 - Tantlon di Cervia

GPL



CASALBONI LUCA

Via Santerno 4 - Savio di Cervia

Metano GPL

PB

Via Prov.le Felisio 91 - Lugo

GPL

PB

Via Fiumazzo 134 - Lugo

Metano GPL



PB

Via Emilia ponente 72+484 640 - Castel Bolognese

Metano GPL



VULCANGAS 1006

Via Chiusa 73/A - Bagnacavallo

GPL

ESSO TIPIKO

Statale 16 Adriatica, Km. 176, dir. nord - Cervia

GPL

ESSO MALP BOLLANA

via Bollana 4 - Cervia

GPL

ALGAS SAS DI ZANZI GIAMBATTISTA & C.

Viale de' Brozzi 79 -Lugo

GPL

ERG

Via Romea sud 195 - Cervia

GPL

S.EUFEMIA OVEST

Autostrada A14 Bologna-Taranto, Km. 19+900, dir. Sud - Russi

Metano GPL

1.450

SANT'EUFEMIA EST

Autostrada A14Bologna-Taranto, Km. 19+900, dir. Nord - Russi

GPL

ENI VIA EMILIA LEVANTE FAENZA

Via Emilia Levante 10 - Faenza

GPL

FA.GAS. SOC.A R.L.

Statale 9 Via Emilia, Km. 60, dir. Bologna - Faenza

Metano GPL

ENI 57602

Via Granarolo 187 - Faenza

Metano GPL

AREA 3.0

Via EMilia Ponente 26 - Faenza

GPL

ESSO - VULCANGAS

Via Chiusa 73 - Bagnacavallo

GPL

SANTERNO EST

Autostrada A14 Bologna- Taranto, Km. 59+500, dir. Nord - Solarolo

GPL

SANTERNO OVEST

Autostrada A14 Bologna- Taranto, Km. 59,5, sud - Solarolo

GPL