Colonnine di ricarica per le auto elettriche a Ravenna: ecco dove trovarle

Sempre più persone oggi scelgono di guidare un veicolo ecologico. La scelta di un'automobile a ridotto impatto ambientale è infatti una scelta importante per salvaguardare la salute del nostro mondo e un'auto elettrica in questo frangente appare una delle scelte più indicate. Ma chi si appresta a fare questo passo, spesso incorre nella fatidica domanda: e poi dove vado a ricaricare la mia auto? Questo dubbio nasce perchè in molti non sanno dove si trovare i punti di ricarica.

Auto elettriche: tanti vantaggi

Oltre alla diminuzione di emissioni, i vantaggi delle auto elettriche non si esauriscono qui. Innanzitutto le vetture elettriche sono caratterizzate da una limitata emissione di rumore, oltre che alla capacità di percorrere 100 km con poco più di 2 euro, garantendo anche la sosta gratuita in molte aree urbane.

C'è poi da segnalare un altro vantaggio economico: infatti in molte regioni italiane per le auto elettriche è previsto l’accesso libero, o agevolato, a diverse zone a traffico limitato e lo stesso avviene anche nel Comune di Ravenna. Una scelta a favore della mobilità sostenibile che vuole premiare chi si affida a veicoli più ecologici e a basso impatto ambientale.

Le colonnine: come funzionano?

Per ricaricare un’auto elettrica è sufficiente raggiungere le apposite colonnine, stazioni di ricarica che distribuiscono l’energia e consentono di ricaricare in poche ore i veicoli elettrici. Per effettuare la ricarica basta parcheggiare il proprio veicolo nello spazio riservato a fianco della colonnina, collegare il cavo di alimetazione e avvicinare la relativa card (una tessera magnetica simile al bancomat) fornita dal gestore della colonnina. Non è necessario far scaricare completamente la batteria per poi ricaricarla. Infatti le moderne auto elettriche possono beneficiare di ricariche parziali.

I punti dove ricaricare le auto elettriche in provincia di Ravenna