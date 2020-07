Parcheggiare a Ravenna: le aree di sosta vicine al centro gratuite e a pagamento

Per chi arriva in auto nel centro di Ravenna è utile sapere quali sono le aree di sosta disponibili. Si può scegliere tra parcheggi molto vicino al centro storico ma anche più costose e zone un pochino decentrate ma con tariffe di sosta ridotte o magari gratuite.

Scopriamo insieme quali sono i parcheggi più comodi per visitare la città dei mosaici.

Parcheggi pubblici

Nel centro storico della città sono presenti diverse aree pubbliche, sia gratuite che a pagamento, presso cui è possibile parcheggiare il proprio mezzo di trasporto.

Parcheggi gratuiti:

1. Antico Lazzaretto (Piazzale Antico Lazzaretto, via Monsignor Lanzoni; posti 224);

2. Atalarico (Via Atalarico; posti 80);

3. Rocca Brancaleone (Via Rocca Brancaleone; posti 85);

4. De Foix (Via Gastone De Foix; posti 25);

5. Teodorico (Piazza F.lli Minardi, via Chiavica Romea; posti 90);

6. Teodorico via Park (Via Teodorico; posti 84);

7. Moro (Piazza Aldo Moro; posti 109);

8. Sant'Anna (Via Sant'Anna / Via Girolamo Rossi; posti 38);

9. Gallegari (Via Fiume Montone Abbandonato; posti 88);

10. Vacchi (Piazzale Natalina Vacchi; posti 248);

11. Orto Siboni (Circonvallazione al Molino; posti 67);

12. Molino (Via Molino; posti 50);

13. Ricci (Piazzetta Anna Magnani / Via Romolo Ricci; posti 23);

14. Serra (Via Renato Serra; posti 80);

15. Tredici Giugno (Piazzale Tredici Giugno, via Renato Serra; posti 92);

16. Delle Blacherne (Piazzale delle Blacherne / Circonvallazione Piazza D'Armi; posti 106).

Parcheggi scambiatori (aree di sosta gratuite dove è possibile trovare vari mezzi di trasporto pubblico):

1. Pala Mauro De André (Via Trieste / Via Destra Canale Molinetto; posti 1021);

2. Cinema City (Via Secondo Bini; posti 1277);

3. Parcheggio scambiatore di via Trieste (Strada Statale 67), tra le località di Marina di Ravenna e Punta Marina Terme

Parcheggi a pagamento:

1. Della Resistenza (Piazza della Resistenza; posti 145);

2. Torre Umbratica (Piazzale Torre Umbratica / Via di Roma; posti 136);

3. Rossi G.B. (Piazzale G.B. Rossi; posti 62);

4. Mameli (Piazza Mameli; posti 62);

5. Alighieri (Via Beatrice Alighieri - ingresso parcheggio; posti 82);

6. Segurini (Piazzale Segurini / Via di Roma / Via Santi Baldini; posti 62);

7. Ricci (Via Romolo Ricci; posti 21);

8. D'Annunzio (Piazza D'Annunzio; posti 25);

9. Monfalcone (Via Monfalcone; posti 44);

10. Duomo (Piazza Duomo; posti 14);

11. Baracca (Piazza Baracca; posti 80);

12. Largo Firenze (Largo Firenze; posti 111);

13. Randi Missiroli (Viale Randi, via Missiroli; posti 45);

14. Giustiniano (Largo Giustiniano, via Don Minzoni; posti 318);

15. Piazza Anna Magnani

Per le moto:

In Piazza Baracca e in Piazza della Resistenza sono presenti stalli per la sosta di motocicli attrezzati con sistema MotoParking. L’impianto consente, in uno spazioso contenitore in acciaio, la custodia di caschi e oggetti personali e la chiusura in sicurezza della moto.

Parcheggi privati

A Ravenna sono presenti anche diverse aree private e garage presso cui è possibile parcheggiare i propri mezzi di trasporto.

Parcheggi a pagamento:

1. Giustiniano (Largo Giustiniano / Via Don Minzoni; posti 318);

2. Cura (Via Cura - Ingresso parcheggio; posti 80);

3. Port'Aurea (Via Port'Aurea; posti 130);

4. Guidarello (Via Guidarelli Guidarello; posti 75);

5. Santa Teresa (Via De Gasperi; posti 72);

6. Bezzi (Via Bezzi; posti 60)

Autorimesse:

1. Garage Navoni (posti 70) Vicolo Padenna, 13 - Tel. (+39) 0544.212534 / Cell. (+39) 335.320335

2. Garage La Torre (posti 10) Via Girolamo Rossi - Tel. (+39) 0544.39059

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Autorimesse in zona traffico limitato (Ztl):

1. Garage Mariani (posti 100) Via Mariani, 42 - Cell. (+39) 331.9898920 Email: garage.mariani@hotmail.it - Sito web: www.garagemariani.it

2. Garage San Vitale (posti 10) Via San Vitale, 10 - Tel. (+39) 0544.217911

3. Garage Centrale (posti 30) Via Luca Longhi, 23. - Tel. (+39) 0544.31147

4. Garage Centrale 2 (posti 30) Via P. Matteucci, 11 - Tel. (+39) 0544.217862