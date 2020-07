Quanto costa ricaricare l'auto elettrica

Sempre più diffuse, le auto elettriche sono considerate il veicolo del futuro grazie alle loro emissioni ridotte e alla possibilità di risparmiare sul carburante. Ma è pur vero che ogni tanto queste vetture devono essere ricaricate. Vediamo dunque quali sono i costi di ricarica delle auto elettriche.

Auto elettrica, ricarica a casa: i costi

La macchina elettrica, nel caso in cui si possieda un garage o un posto auto, può essere ricaricata utilizzando l'impianto elettrico dell'abitazione. Per capire quali siano i costi, basta prendere in mano una bolletta della luce e calcolare il costo al kWh. Bisogna però ricordare che la bolletta dell'elettricità non si basa solamente sul costo della componente energetica, ma include anche le spese di trasporto e le tasse. Oggi, tuttavia, non occorre fare i conti a mano, in quanto le bollette includono già il calcolo con le voci accessorie:

costo medio unitario della spesa per la materia energia: il costo dell'energia escludendo oneri di sistema, trasporto, gestione contatore e imposte;

costo medio della bolletta: il costo medio al kWh, tutto incluso.

Per semplificare, basta prendere il costo medio in euro e moltiplicarlo per la capacità della batteria in kWh.

A casa il tempo di ricarica dell'auto elettrica è però molto lungo: con un classico contatore da 3,3 kW di potenza impegnata, per la nostra batteria da 40 kWh, serviranno circa 12 ore per riportarla al 100% della sua capacità. Quindi è bene rifornire l'auto di notte quando le altre utenze domestiche sono spente o inutilizzate.

Auto elettrica, ricarica alle colonnine: i costi

Chi non può ricaricare a casa deve necessariamente utilizzare le colonnine di ricarica presenti sul territorio. In questo caso i costi possono essere a consumo oppure "flat", con un pagamento fisso mensile/annuale per un certo numero di ricariche o di energia complessivamente prelevata.

Le tariffe possono variare a seconda del tipo di colonnina, della velocità della ricarica e delll'operatore che gestisce il servizio. In media, bisogna calcolare 0,45-0,50 € per kWh per utilizzare i punti di ricarica rapida sotto 50 kW e veloce da 50 kW. In riferimento alla batteria di taglia media da 40 kWh, la spesa si aggira sui 18-20 euro per un pieno completo, quindi circa il doppio in confronto a quello che si spende a casa.

A livello di tempi, se l'automobilista usa una colonnina rapida in corrente alternata da 22 kW deve calcolare quasi due ore per guadagnare la completa autonomia della batteria da 40 kWh.