Come ottenere il contrassegno di parcheggio per disabili

In questa guida scopriamo come e dove richidere il Contrassegno di parcheggio per disabili nel Comune di Ravenna. Per chi non lo sapesse il contrassegno disabili è un tagliando con il simbolo grafico della disabilità che permette alle persone con problemi di deambulazione di usufruire di facilitazioni nella circolazione e nella sosta dei veicoli al loro servizio, anche in zone vietate alla generalità dei veicoli.

Chi può richiedere il contrassegno di disabiità

Bisogna tener conto innanzitutto che il contrassegno per disabili è rilasciato dal Sindaco del Comune di residenza previo specifico accertamento sanitario presso l’Ufficio di Igiene Pubblica dell’AUSL del luogo di residenza. Il primo requisito è dunque quello di essere residente nel Comune di Ravenna, oltre ad avere effettiva e comprovata difficoltà a deambulare.

Il contrassegno viene rilasciato tenendo conto esclusivamente della limitata capacità di deambulazione (deambulazione impedita o sensibilmente ridotta) del richiedente e non del grado di invalidità. E’ possibile che una invalidità di grado elevato, non sia sufficiente ad ottenere il contrassegno per disabili qualora la persona riesca a deambulare in modo regolare.

Come presentare la domanda

Coloro che risiedono nel Comune di Ravenna possono avanzare domanda per ottenere il contrassegno di parcheggio per disabili, utilizzando l'apposita modulistica. Qualora sussistano effettive difficoltà di deambulazione è necessario sottoporsi a visita presso la Commissione Medico - Legale della Ausl del luogo di residenza, la quale rilascerà idonea certificazione. Questa dovrà essere allegata alla richiesta di rilascio contrassegno, da presentarsi all’ufficio permessi di circolazione dove il personale addetto, espletate le valutazioni del caso, procederà al contestuale rilascio del contrassegno previo il pagamento dei diritti per operazioni tecnico-amministrative o di altro tipo se previsti.

Alla domanda va allegata:

la certificazione medica rilasciata dal'Ufficio Medico legale della Ausl di Ravenna, dalla quale si evinca il possesso dei requisiti per l’ottenimento del contrassegno

1 foto tessera del richiedente a colori e recente

La procedura ha un costo (Diritti Tecnici Amministrativi) di 20 euro.

Dove presentare la domanda

La domanda compilata e con la relativa documentazione allegata va consegnata alla Polizia Locale presso la sede dell’ufficio Permessi in via D'Alaggio 3, a Ravenna.

Telefono: 0544 482937 (Lunedì, Mercoledì e Venerdì 08:00 – 09:00)

Fax 0544 546134

E-mail permessi@comune.ravenna.it

Orari: Da Lunedì a Venerdì 09:00 – 12:30

Allegati