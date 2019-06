Come ottenere il permesso per le Ztl giornaliero a Ravenna

Anche il centro di Ravenna, come quello di tante altre città italiane, si contraddistingue per la presenza delle Ztl ovvero le zone a traffico limitato, alle quali si può accedere solo se si è in possesso di un permesso temporaneo rilasciato dagli uffici preposti.

Tipi di permesso e come ottenerlo

Il contrassegno giornaliero per la circolazione e sosta in ZTL viene rilasciato (24 ore su 24) dai parcometri abilitati alla funzione, a richiesta dell’interessato, solo per veicoli di peso pari od inferiore a 5.0 t.

Per veicoli di peso maggiore alla 5.0 t dovrà essere richiesto ove previsto apposito nulla osta (presso il servizio strade) – il rilascio avverrà presso l’ufficio permessi di via D’alaggio n.3

Il contrassegno giornaliero, per tutti i veicoli (inferiori, uguali o maggiori alle 5.0 t.) è valido per il giorno di emissione e cioè dalle 00.00 alle 23.59.

I parcometri abilitati al rilascio sono indicati nella seguente mappa: allegato A - delibera 664-2

Requisiti per il permesso

Per ottenere il permesso di accesso alla Ztl si deve avere necessità di accedere alla zona a traffico limitato e/o alla zona pedonale con veicolo a motore, per motivi occasionali giustificati (trasporto materiale, trasporto persona anziana, attività di rappresentanza presso esercizi commerciali, traslochi, matrimonio ecc..).

Costi

Autovetture e Autocarri Euro 8,00 (con moneta contante o carta di credito se da parcometro).

Gratuito se rilasciato a veicoli intestati alle Pubbliche Amministrazioni, veicoli di privati utilizzati per manifestazioni organizzate dalla Amministrazione locale / Associazioni aventi il Patrocinio dell’Amministrazione Comunale.

Allegati