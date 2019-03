"#Iodestatelavoro": il lavoro stagionale cerca i giovani

I centri per l'impiego di Ravenna - in collaborazione con l'Università di Bologna, Fondazione Flaminia, Confesercenti, Confcommercio, Cgil, Cisl, Uil e l'Informagiovani propongono un incontro informativo per far conoscere ai giovani caratteristiche e opportunità del lavoro stagionale in ambito turistico-alberghiero nei lidi ravennati e cervesi. L'incontro, dal titolo "#Iodestatelavoro", si terrà martedì 26 marzo alle 16:30 al punto ristoro di Palazzo Congressi. Si parlerà di cosa vuol dire "fare la stagione", che caratteristiche occorrono, come e dove trovare lavoro nel turismo. Esperti e professionisti del settore illustreranno strutture ricettive, tipo di clientela, contesti di lavoro, principali social network con le richieste di personale stagionale.