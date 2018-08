Arriva la "burrasca" di fine agosto: rischio nubifragi e mareggiate

Rischio nubifragi nelle prossime ore sul ravennate. E' in agguato una perturbazione atlantica che si manifesterà con temporali localmente intensi e raffiche di vento. Un primo guasto è atteso per sabato pomeriggio, mentre un secondo peggioramento è previsto nella nottata tra sabato e domenica, quando la costa sarà sferzata dalla Bora. Il mare tenderà ad agitarsi, con rischio mareggiate. La Protezione Civile ha diramato un'allerta "arancione" per temporali e "gialla" per "stato del mare" e "criticità costiera".

L’allerta completa si può consultare sul portale Allerta meteo Emilia Romagna ( https://allertameteo.regione.emilia-romagna.it/ ) e anche attraverso twitter (@AllertaMeteoRER); sul portale sono presenti anche molti altri materiali di approfondimento, tra i quali le indicazioni su cosa fare prima, durante e dopo le allerte meteo, nella sezione “Informati e preparati” ( http://bit.ly/allerte-meteo-cosa-fare).

“Raccomando - dichiara il sindaco Michele De Pascale - di mettere in atto le opportune misure di autoprotezione, fra le quali, in questo caso, fissare gli oggetti sensibili agli effetti del vento, della pioggia e della grandine o suscettibili di essere danneggiati; prestare attenzione alle strade eventualmente allagate e non accedere ai sottopassi nel caso li si trovi allagati; prestare particolare attenzione allo stato dei corsi d’acqua ed evitare di accedere ai capanni presenti lungo gli stessi; non accedere a moli e dighe foranee e prestare particolare attenzione nel caso in cui si acceda alle spiagge”.

L'allerta

"Un minimo depressionario in rapido transito sull'Italia del nord determinerà condizioni di spiccata instabilità sulla nostra regione nelle giornate di sabato e domenica - esordisce il bollettino -. Sabato sono previsti temporali diffusi anche organizzati di forte intensità ad iniziare dal pomeriggio".

Domenica, invece, sono attesi "temporali diffusi anche organizzati di forte intensità, localmente persistenti, più probabili al mattino, in esaurimento nel corso del pomeriggio. I venti saranno forti (intensità media stimata intorno ai 70 Km/h) sul settore costiero, in attenuazione soltanto dalle ore serali. Il mare è previsto molto mosso (agitato al largo) con altezza dell'onda stimata intorno ai 3 metri già dalle prime ore del mattino. Il moto ondoso è atteso in attenuazione in serata".

La Protezione Civile mette in guardia i turisti: "Viste le previsioni metereologiche si possono verificare criticità nei bacini montani, nei reticoli minori e di drenaggio, con superamenti del livello 1". Da lunedì la rimonta di un campo di alta pressione favorira' condizioni di bel tempo, salvo nuvolosita' di scarsa consistenza più probabile da venerdì. Le temperature oscilleranno tra 27 e 30°C.