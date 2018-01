Meteo, attese onde fino a tre metri: scatta l'allerta "arancione" per il mare

Allerta "arancione" per stato del mare. La Protezione Civile dell'Emilia Romagna ha diramato un'allerta meteo per lunedì. Le previsioni annunciano condizioni di "Mare molto mosso o agitato al largo dal pomeriggio-sera, con altezza dell'onda prevista intorno ai 3 metri". Sulle aree di pianura sono attesi venti tra 35 e 55 chilometri orari. L’allerta completa si può consultare sul portale Allerta meteo Emilia Romagna (https://allertameteo.regione.emilia-romagna.it/) e anche attraverso twitter (@AllertaMeteoRER); sul portale sono presenti anche molti altri materiali di approfondimento, tra i quali le indicazioni su cosa fare prima, durante e dopo le allerte meteo, nella sezione “Informati e preparati” (http://bit.ly/allerte-meteo-cosa-fare). “Raccomando - dichiara il sindaco Michele de Pascale - di mettere in atto le opportune misure di autoprotezione, fra le quali, in questo caso, non accedere a moli e dighe foranee”.

La giornata di lunedì vedrà condizioni di cielo molto nuvoloso o coperto, con visibilità limitata da foschie dense e locali banchi di nebbia, in dissolvimento nel corso della giornata quando subentreranno correnti dai quadranti meridionali. Le temperature sono attese in aumento, comprese tra 11 e 14°C. Martedì si alterneranno schiarite ed annuvolamenti, in un contesto ancora mite per effetto di venti dai quadranti meridionali. Il mare sarà mosso sotto costa e molto mosso al largo, con moto ondoso in attenuazione. Nei giorni successivi "si prevedono condizioni di nuvolosità irregolare, alternata a parziali schiarite con prevalente assenza di precipitazioni. Temperature in graduale flessione".