Un inizio di settimana con tanta pioggia: la Protezione Civile attiva l'allerta "gialla"

Inizio di settimana all'insegna del maltempo. La Protezione Civile dell'Emilia Romagna ha diramato un'allerta "gialla" per "criticità idraulica e idrogeologica". Si legge nel bollettino: "La presenza di una circolazione depressionaria con minimo in spostamento dal Tirreno meridionale verso l'Italia centrale determinerà nella giornata di lunedì l'afflusso, sull'Emilia Romagna, di correnti fredde provenienti da est sud-est, che saranno associate a precipitazioni diffuse e persistenti a carattere di rovescio".

L'amministrazione comunale rccomanda "di mettere in atto le opportune misure di autoprotezione, fra le quali, in questo caso: prestare particolare attenzione allo stato dei corsi d’acqua ed evitare di accedere ai capanni presenti lungo gli stessi". L’allerta completa si può consultare sul portale Allerta meteo Emilia Romagna (https://allertameteo.regione.emilia-romagna.it/) e anche attraverso twitter (@AllertaMeteoRER); sul portale sono presenti anche molti altri materiali di approfondimento, tra i quali le indicazioni su cosa fare prima, durante e dopo le allerte meteo, nella sezione “Informati e preparati” (http://bit.ly/allerte-meteo-cosa-fare).

Nei giorni a seguire, informa l'Arpae, "la presenza di un vasto minimo depressionario in lento colmamento apporterà ancora condizioni di spiccata instabilità sulla nostra regione almeno sino alla giornata di mercoledì. Da giovedì tendenza a miglioramento delle condizioni meteo con piogge in esaurimento a partire dalla seconda parte della giornata. Temperature in diminuzione ad inizio periodo, poi in lento e graduale aumento".