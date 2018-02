Forte maltempo, sale il grado di allerta: da "giallo" a "arancione"

Insiste l'ondata di maltempo dopo le precipitazioni abbondanti degli ultimi giorni. La Protezione Civile dell'Emilia Romagna ha diramato un'allerta "arancione" per criticità idraulica e idrogeologica, stato del mare e vento per la fascia costiera, mentre "gialla" per neve nell'entroterra. "Permangono condizioni di tempo perturbato - si legge nell'avviso - con precipitazioni che nella mattinata saranno diffuse e a carattere nevoso anche in pianura, ad esclusione del settore costiero. Durante le ore pomeridiane attenuazione dei fenomeni e temporaneo rialzo dello zero termico sino a quote collinari, compreso tra i 250 metri del settore occidentale e i 900 metri dei rilievi romagnoli".

"In serata l'abbassamento dello zero termico riporterà le nevicate sulle pianure centro-occidentali, mentre sul settore orientale continueranno le piogge, localmente anche a carattere di rovescio - prosegue l'avviso -. Sono attesi attorno ai 30 centimetri sul crinale e 15 centimetri nelle zone collinari, mentre i valori stimati di pioggia nelle zone di fascia costiera oscillano tra i 20 ed i 40 millimetri di media areale nelle 24 ore". "I venti presenteranno rinforzi da nord-est lungo la fascia costiera e sul mare già dalla sera di giovedì e nelle prime ore di venerdì, fino a divenire di burrasca (62-74 km/h) - si legge nell'avviso -. Il mare risulterà molto mosso, localmente agitato al largo, in temporanea attenuazione pomeridiana per poi tornare ad aumentare il moto ondoso dalla serata. Altezza dell'onda prevista fino a 3 metri".

"Raccomando - dichiara il sindaco Michele de Pascale - di mettere in atto le opportune misure di autoprotezione, fra le quali, in questo caso, prestare particolare attenzione allo stato dei corsi d’acqua, alle strade allagate e ai sottopassi e non accedere a questi ultimi nel caso li si trovi allagati; fissare gli oggetti sensibili agli effetti del vento o suscettibili di essere danneggiati; non accedere a moli e dighe foranee e prestare particolare attenzione nel caso in cui si acceda alle spiagge”.

L’allerta completa si può consultare sul portale Allerta meteo Emilia Romagna (https://allertameteo.regione.emilia-romagna.it/ ) e anche attraverso twitter (@AllertaMeteoRER); sul portale sono presenti anche molti altri materiali di approfondimento, tra i quali le indicazioni su cosa fare prima, durante e dopo le allerte meteo, nella sezione “Informati e preparati” (http://bit.ly/allerte-meteo-cosa-fare ).