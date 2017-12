Maltempo con pioggia, vento forte e mare mosso: scatta l'allerta "gialla"

Maltempo in arrivo sul territorio ravennate. La Protezione Civile ha diramato un'allerta gialla per "criticità idraulica" sui rilievi e "vento" e "stato del mare" sulla fascia costiera. Per mercoledì, viene evidenziato nell'avviso, "è previsto un peggioramento con precipitazioni diffuse, più intense e temporaneamente anche a carattere di rovescio lungo il crinale appenninico centro-occidentale (cumulate areali tra i 15 e 30 millimetri), con possibilità di neve solo sulle cime più alte. La ventilazione subirà un’intensificazione da sud, soprattutto lungo i rilievi e settore centro-orientale; sono previste intensità dell’ordine di 50-60 Km/h". Ai fini dell' allertamento, la Protezione Civile segnala "il possibile superamento della soglia gialla per vento sulla collina e costa". Si prevede inoltre "mare molto mosso al largo, in particolare nella seconda parte della giornata di mercoledì, con altezza dell’onda compresa tra 1,8-2,5 metri".

La Capitaneria di porto di Ravenna sensibilizza la cittadinanza al rispetto dell'ordinanza che prevede il divieto di accesso alle dighe foranee e sui moli guardiani del porto di Ravenna, in caso di condizioni metereologiche avverse. L’allerta completa si può consultare sul portale Allerta meteo Emilia Romagna (https://allertameteo.regione.emilia-romagna.it/) e anche attraverso twitter (@AllertaMeteoRER); sul portale sono presenti anche molti altri materiali di approfondimento, tra i quali le indicazioni su cosa fare prima, durante e dopo le allerte meteo, nella sezione “Informati e preparati” (http://bit.ly/allerte-meteo-cosa-fare).