Si annuncia un altro weekend col maltempo ed i temporali: prima allerta e previsioni

Si avvicina il weekend e le previsioni meteo non promettono nulla di buono per sabato e domenica. L'approssimarsi di una perturbazione atlantica determinerà un graduale aumento della nuvolosità con precipitazioni associate. Un primo peggioramento, che interesserà maggiormente il settore emiliano, è atteso per venerdì. La Romagna sarà meno coinvolta, ma nelle ore pomeridiane del giorno non sono da escludersi temporali sparsi tra faentino e Bassa Romagna in estensione verso il capoluogo di provincia, come prospettato da alcuni modelli matematici.

La Protezione Civile dell'Emilia Romagna ha diramato un'allerta meteo "gialla": da venerdì pomeriggio, viene specificato, "si prevedono precipitazioni irregolari, localmente anche a carattere di rovescio o temporale, più consistenti sulle aree di bassa pianura prossime al corso del Po. Dalla serata intensificazione dell'attività temporalesca che potrà essere anche di forte intensità, più probabile sul settore occidentale della regione". L’allerta completa si può consultare sul portale Allerta meteo Emilia Romagna ( https://allertameteo.regione.emilia-romagna.it/ ) e anche attraverso twitter (@AllertaMeteoRER); sul portale sono presenti anche molti altri materiali di approfondimento, tra i quali le indicazioni su cosa fare prima, durante e dopo le allerte meteo, nella sezione “Informati e preparati” ( http://bit.ly/allerte-meteo-cosa-fare). "Si raccomanda - viene specificato dall'amministrazione comunale - di mettere in atto le opportune misure di autoprotezione, fra le quali, in questo caso, fissare gli oggetti sensibili agli effetti della pioggia e della grandine o suscettibili di essere danneggiati; prestare attenzione alle strade eventualmente allagate e non accedere ai sottopassi nel caso li si trovi allagati".

Weekend perturbato

Nelle giornate a seguire, causa l´approfondimento della saccatura e alla formazione di un minimo depressionario posizionato sul nord-Italia, le precipitazioni proseguiranno in forma anche temporalesca, coinvolgendo la nostra regione per tutto il week-end con temporali sparsi sia sulla pianura che sui rilievi. Le temperature sono previste in sensibile diminuzione. Nei giorni a seguire "la graduale rimonta del campo di alta pressione, determinerà un miglioramento delle condizioni atmosferiche - viene specificato dall'Arpae -. Lunedì è prevista ancora nuvolosità diffusa con piovaschi sparsi e residui. Successivamente tendenza ad ampie schiarite con assenza di precipitazioni significative. Le temperature tenderanno a riallinearsi con la media climatologica del periodo".