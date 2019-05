Maltempo senza tregua: altre piogge in arrivo e nuova allerta della Protezione Civile

Pioggia chiama pioggia. L'ultima settimana di maggio inizia con cieli grigi ed ombrelli a portata di mano. E dopo le precipitazioni di domenica e lunedì, altre ne sono attese nelle prossime 48 ore. Per questo motivo la Protezione Civile ha diramato una nuova allerta meteo "gialla" per "criticità idraulica e idrogeologica", specificando che martedì "il passaggio di un minimo depressionario in quota apporterà condizioni di tempo perturbato sulla nostra regione. In particolare, dal tardo pomeriggio avremo un'intensificazione delle precipitazioni, che in serata saranno anche a carattere di rovescio o temporale".

Martedì il servizio meteorologico dell'Arpae si attende condizioni di cielo coperto o molto nuvoloso con precipitazioni sparse. Nel corso del pomeriggio, intensificazione delle precipitazioni, con accumuli pluviometrici attesi tra i 5 ed i 20 millmetri. Mercoledì altro maltempo, con intensificazione delle piogge dal pomeriggio. L'instabilità proseguirà almeno fino a giovedì, con nuvolosità a tratti compatta e piogge organizzate, alternate a fasi d'asciutto. Seguirà una graduale stabilizzazione delle condizioni atmosferiche, con temperature in graduale aumento. Giugno si aprirà all'insegna dell'anticiclone, con tempo stabile e soleggiato almeno per una settimana.