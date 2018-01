Venti di burrasca in quota e forti in pianura: scatta l'allerta per il Garbino

Il Garbino tornerà a sferzare sulla Romagna. La Protezione Civile dell'Emilia Romagna ha diramato un'allerta "arancione" per la fascia appenninica e "gialla" per quella pianeggiante. In particolare, si evidenzia nell'avviso, per la giornata di mercoledì "si prevede ventilazione sostenuta da sud ovest sui settori appenninici. Sono attesi venti di burrasca moderata (62-74 km/h) sulle aree di montagna e collina e forti (50-61 km/h) in pianura". La tendenza è per un'attenuazione della ventilazione già nella giornata di giovedì. Fino a giovedì sono attese condizioni di tempo stabile, con alternanza di schiarite ed annuvolamenti. Le temperature massime saranno comprese tra 7 e 13°C, mentre le minime tra 1 e 3°C. Venerdì sarà una giornata grigia, mentre sabato il servizio meteorologico dell'Arpae prevede un'intensificazione della nuvolosità "con precipitazioni diffuse per tutto il fine settimana, piu' intense sul settore centro-occidentale della regione con nevicate solo sulle cime appenniniche". Lunedì si prevede un'attenuazione delle precipitazioni. Le temperature subiranno una temporanea diminuzione nel weekend.