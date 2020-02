Forti raffiche di vento in arrivo: scatta l'allerta meteo di Protezione Civile

Dalla mezzanotte di domenica 9 febbraio alla mezzanotte di lunedì 10 è attiva nel territorio del comune di Ravenna l'allerta meteo numero 6, per vento, emessa dall’Agenzia regionale di protezione civile e da Arpae Emilia Romagna. L’allerta è gialla. L’allerta completa si può consultare sul portale Allerta meteo Emilia Romagna e anche attraverso Twitter (@AllertaMeteoRER); sul portale sono presenti anche molti altri materiali di approfondimento, tra i quali le indicazioni su cosa fare prima, durante e dopo le allerte meteo, nella sezione “Informati e preparati".

Nella giornata di lunedì 10 è prevista una forte intensificazione della ventilazione sud-occidentale sull'intero settore appenninico, con venti di caduta che interesseranno anche la pianura orientale. Sono previsti venti Beaufort 9 (74-88 km/h) sulle aree di crinale dell'appennino centro occidentale e sulle aree collinari romagnole. Beaufort 8 (62-74 km/h) sul rimanente settore appenninico e sulle aree di pianura tra bolognese orientale e Romagna, con raffiche localmente superiori stimate tra 80 e 90 km/h.

Si raccomanda di mettere in atto le opportune misure di autoprotezione, fra le quali, in questo caso, fissare gli oggetti sensibili agli effetti del vento o suscettibili di essere danneggiati. La Capitaneria di porto di Ravenna sensibilizza la cittadinanza al rispetto della propria ordinanza n. 02/2014, che, tra l’altro, prevede il divieto di accesso alle dighe foranee e sui moli guardiani del porto di Ravenna, in caso di condizioni metereologiche avverse.