Meteo, si attende l'arrivo della neve: ecco dove cadranno i fiocchi in Romagna

Pianura faentina a rischio neve, mentre sul resto del ravennate prevarrà la pioggia o precipitazione di pioggia mista a neve. Sono questi gli ultimi aggiornamenti dell'Arpae dell'Emilia Romagna. Nelle prossime ore è previsto un peggioramento delle condizioni atmosferiche per effetto di una saccatura atlantica. Chi dovrà mettersi in viaggio dovrà premunirsi di catene (su diverse strade statali di competenza di Anas e in autostrada è giù in vigore l'obbligo di dotazione a bordo o gomme termiche).

I fiocchi cadranno abbondanti sull'entroterra e su buona parte della pianura centro-occidentale dell'Emilia Romagna, mentre in Romagna sarà la via Emilia lo spartiacque del passaggio della precipitazione da pioggia a neve. Via via che ci si avvicina alla costa i fenomeni saranno sottoforma di pioggia mista a neve o solo pioggia. Il tutto per l'effetto mitigatore della Bora. Laddove la ventilazione sarà dai quadranti nord-occidentali le precipitazioni saranno prevalentemente nevose.

Inizialmente, per effetto un richiamo mite in quota, in pianura prevarrà la pioggia, mentre la neve cadrà inizialmente a quote di medio-collina. Nel cuore della nottata la neve si spingerà via via sempre più a quote più basse. Mezzo grado di temperatura farà la differenza. La Protezione Civile dell'Emilia Romagna ha aggiornato l'allerta neve diramata sabato, avvisando che sono attesi tra i 10 ed i 30 centimetri in pianura (la fascia pianeggiante romagnola è inserita nella sottozona B1), fino a 15 centimetri sulla pianura emiliana orientale (nella sottozona D1 è inserito anche il ravennate), mentre tra 30 e 50 centimetri sui rilievi.

Lunedì il servizio meteorologico dell'Arpae prevede "cielo coperto con schiarite dal pomeriggio a partire dal settore occidentale". Le precipitazioni saranno "nevose anche in pianura al mattino ad esclusione della costa, dove sono attese solo piogge o pioggia mista a neve sul riminese. Dal pomeriggio tendenza ad attenuazione dei fenomeni ad iniziare dalle province occidentali fino a completo esaurimento in serata". Le temperautre minime oscilleranno tra 0 e 3°C, mentre le massime tra 0 gradi dell'entroterra e 6/8 gradi della costa. I venti saranno deboli, prevalentemente dai quadranti occidentali, con rinforzi da nord-est sul mare e sulla costa dal pomeriggio.

Martedì sarà una giornata soleggiata salvo locali addensamenti nuvolosi che non daranno luogo a precipitazioni. Le temperature minime sono attese in sensibile diminuzione con gelate diffuse, mentre le massime tra 1 e 5°C. Il servizio meteorologico non esclude altre nevicate nel corso della settimana, ma la previsione necessità di conferme. Si legge nel bollettino: "Da giovedì l'instaurarsi di flussi nord-occidentali apporteranno condizioni di moderata instabilità con precipitazioni intermittenti anche a carattere nevoso".

Le previsioni di Youmeteo

Anche il centro di calcolo meteorologico www.youmeteo.com indica la possibilità di nevicate anche in pianura. Viene previsto un "rapido peggioramento delle condizioni meteo durante la serata di domenica su tutta la Romagna con precipitazioni, anche moderate, in estensione a tutto il territorio tra la notte e fino al pomeriggio di lunedì. Neve moderata tra collina ed appennino con accumuli fino a 20 centimetri". I fiocchi sono previsti "anche in pianura sulle città di Forlì, Cesena e localmente fin sulla pianura e costa Riminese". Ravenna vedrà la pioggia, mentre pioggia mista a neve è attesa sulla parte occidentale della provincia. I venti soffieranno moderati da nord-ovest (Maestrale) su tutta la Romagna, tendenti a ruotare temporaneamente da nord-est (grecale) su Ravenna e su tutta la costa. Temperature negative sui rilievi, intorno a 0°-3° tra Forlì, Cesena e costa Riminese , fino a 4°-5° nella zona di Ravenna. Rischio ghiaccio sulle strade. Il mare è atteso tra mosso e molto mosso. Il tempo in miglioramento dalla serata con schiarite sempre più ampie.