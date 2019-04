Nuova ondata di maltempo, la Protezione Civile avvisa il litorale: "Possibili mareggiate"

La costa ravennate si prepara ad una nuova ondata di maltempo con possibili raffiche di vento e mare molto mosso. La Protezione Civile dell'Emilia Romagna ha diramato un'allerta "gialla", specificando che il mare sarà "molto mosso al largo con direzione dell'onda da sud-est, con probabili fenomeni di ingressione marina". Il peggioramento determinerà "precipitazioni diffuse

su tutto il territorio e temporali piu' probabili sul rilievi centro-occidentali dove potranno assumere anche un carattere organizzato". Sonoattese raffiche di vento sulla fascia appenninica e zone pedemontane, con punte di velocità tra 62 e 74 chilometri orari.

Giovedì sono attese condizioni di cielo nuvoloso con piogge nella mattina sui settori centro occidentali, in graduale estensione al resto del territorio nel corso della giornata. Il servizio meteorologico dell'Arpae dell'Emilia Romagna non esclude anche rovesci temporaleschi localmente intensi. Dal tardo pomeriggio-sera, con l'ingresso di correnti fredde in quota, saranno possibili brevi nevicate sui settori appenninici sopra i 1000-1300 metri. Seguirà una rapida attenuazione della nuvolosità già tra la serata e la nottata. Le temperature non subiranno particolari variazioni di rilievo, con le minime tra 11 e 13°C e le massime tra 17 e 20°C. I venti soffieranno dai quadranti meridionali. Venerdì e sabato si alterneranno schiarite ed annuvolamenti, ma senza precipitazioni. Domenica è atteso un aumento della nuvolosità, con possibili piogge sparse.