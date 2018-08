Meteo, forti temporali nella notte di Ferragosto con raffiche di vento: è "allerta arancione"

Peggioramento atmosferico all'orizzonte. La Protezione Civile dell'Emilia Romagna aggiorna l'allerta meteo "arancione" per temporali. Nell'avviso viene rimarcato che mercoledì "la presenza di un minimo depressionario sull'Adriatico centrale determinerà marcata instabilità sul settore centro-orientale della regione. Sono previste precipitazioni anche a carattere temporalesco di forte intensità durante la notte tra martedì e la mattina di mercoledì, più persistenti ed intense sulla Romagna. I fenomeni, che interesseranno anche il resto della regione in modo più sporadico e meno intenso, tenderanno ad esaurirsi nel corso del pomeriggio. La ventilazione sarà di debole-moderata intensità di provenienza nord-orientale, tuttavia saranno probabili forti raffiche di vento in concomitanza dei fenomeni temporaleschi".

L’allerta completa si può consultare sul portale Allerta meteo Emilia Romagna (https://allertameteo.regione.emilia-romagna.it/) e anche attraverso twitter (@AllertaMeteoRER); sul portale sono presenti anche molti altri materiali di approfondimento, tra i quali le indicazioni su cosa fare prima, durante e dopo le allerte meteo, nella sezione “Informati e preparati” ( http://bit.ly/allerte-meteo-cosa-fare ).

“Raccomando – dichiara il sindaco Michele de Pascale - di mettere in atto le opportune misure di autoprotezione, fra le quali, in questo caso, fissare gli oggetti sensibili agli effetti della pioggia e della grandine o suscettibili di essere danneggiati; prestare attenzione alle strade eventualmente allagate e non accedere ai sottopassi nel caso li si trovi allagati”.

Le previsioni

Il servizio meteorologico dell'Arpae prevede per la prima parte della giornata di mercoledì "cielo molto nuvoloso o coperto con precipitazioni sparse a prevalente carattere di rovescio anche temporalesco, più intensi sul settore orientale della regione. Nella seconda parte della giornata esaurimento dei fenomeni su tutto il territorio regione fatta eccezione fenomeni residui sul riminese con progressivi rasserenamenti". Le temperature minime oscilleranno intorno ai 21 gradi, mentre le massime saranno comprese tra i 25 gradi della costa e i 31 gradi delle province occidentali. I venti soffieranno eboli-moderati dai quadranti settentrionali con rinforzi sul mare e sulla costa. Associati a fenomeni temporaleschi non si escludono raffiche di forte intensità. Il mare sarà molto mosso. Nei giorni successivi "la risalita del campo di pressione riporterà tempo in prevalenza sereno o poco nuvoloso con probabile attività convettiva pomeridiane che determinerà rovesci sparsi lungo i rilievi. Le temperature torneranno a risalire su valori in linea con la norma del periodo".