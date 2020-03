Ancora ombrelli aperti e vento forte: scatta l'allerta meteo

Ancora ombrelli aperti in Romagna. Dopo le piogge di mercoledì, un'altra perturbazione atlantica raggiungerà la regione entro la serata di giovedì. Sono attesi tra i 5 e i 10 millimetri di precipitazione. La Protezione Civile dell'Emilia Romagna ha attivato un'allerta "gialla" per vento, prevendendo dalla serata "ventilazione forte da sud-ovest fino a Beaufort 8 (62-70 km/h) sui rilievi orientali e mare molto mosso con altezza dell'onda fino a 2 metri".

Giovedì il servizio meteorologico dell'Arpae prevede cielo sereno o poco nuvoloso, con nuvolosità in aumento e precipitazioni nella nottata. Le temperature minime oscilleranno tra 0 e 4°C, mentre le massime tra 12 e 14°C. I venti soffieranno inizialmente deboli variabili; nel corso del pomeriggio-sera moderati con rinforzi da sud-ovest sui rilievi, deboli da est su pianure centro-occidentali e deboli da sud-est su Romagna e settore costiero con rinforzi in serata. Venerdì mattina sono attese piogge diffuse su tutto il territorio regionale, a carattere nevoso sul crinale nel pomeriggio. Le temperature minime sono attese in aumento, con valori tra 5 e 7°C, mentre le massime saranno stazionarie. I venti sono previsti deboli occidentali.

"Sabato - informa l'Arpae - il transito di un'ampia saccatura sul bacino del Mediterraneo determinerà, sottovento alle Alpi, l'approfondimento di un minimo depressionario, che darà luogo a precipitazioni diffuse, più intense sulle aree appenniniche, che saranno nevose a quote superiori ai 1000 metri. Da domenica è attesa una generale riduzione della nuvolosità per la temporanea estensione di un promontorio anticiclonico ma già dalla giornata di lunedì l'arrivo di un'altra saccatura apporterà nuove precipitazioni. Probabile ritorno a condizioni più stabili al termine del periodo. Le temperature oscilleranno attorno alla norma climatica".