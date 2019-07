Nuova allerta meteo per temperature estreme: attese punte di 38 gradi

La Protezione Civile dell'Emilia Romagna ha emanato per la giornata di giovedì 25 luglio una nuova allerta, la n.70 del 2019. Per giovedì 25 luglio sono previste temperature attorno a 37 gradi, con punte anche di 38 gradi nelle aree di pianura dell'entroterra. La protezione civile consiglia di non uscire nelle ore più calde, dalle 12 alle 18, soprattutto ad anziani, bambini molto piccoli, persone non autosufficienti o convalescenti; in casa, proteggersi dal calore del sole con tende o persiane e mantenere il climatizzatore a 25-27 gradi. Se usate un ventilatore non indirizzatelo direttamente sul corpo; bere e mangiare molta frutta ed evitare bevande alcoliche e caffeina. In generale, consumare pasti leggeri. All'aperto indossare abiti e cappelli leggeri di colore chiaro all'aperto le fibre sintetiche. Se è con voi una persona in casa malata, fate attenzione che non sia troppo coperta.

L’allerta completa (la numero 70 del 2019) si può consultare sul portale Allerta meteo Emilia- Romagna (allertameteo.regione.emilia-romagna.it) e anche attraverso Twitter (@AllertaMeteoRER). Si ricorda di mettere in atto le misure di protezione individuale previste dal piano di emergenza e di Protezione civile e consultabili all’indirizzo www.labassaromagna.it/Guida-ai-Servizi/Sicurezza/Protezione-civile/Documenti-utili. Per emergenze è attivo il numero verde 800072525.