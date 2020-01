Correnti fredde dai Balcani, attese raffiche di vento sul litorale e mare agitato

Allerta "gialla" per vento e stato del mare sul litorale ravennate. Domenica, spiega la Protezione Civile, "la regione sarà interessata dall'arrivo di correnti fredde, in arrivo dai Balcani, che risulteranno caratterizzate da ventilazione sostenuta da est-nord-est lungo il settore costiero con intensità media attorno ai 60 Km/h e raffiche sino a 70/80 Km/h. Mare agitato al largo con altezza dell'onda stimata tra 2,5 e 4 metri". Le previsioni per domenica prevedono un'attenuazione delle precipitazioni, con sporadiche nevicate in quota. Le temperature sono attese in lieve calo nei valori minimi, mentre le massime in pianura oscilleranno tra 7 e 9°C. Dopo un lunedì tendente ad un cielo sempre più sereno, la nuova settimana trascorrerà all'insegna della stabilità, con tendenza ad aumento della nuvolosità da venerdì. Le temperature sono attese in diminuzione nei valori minimi.