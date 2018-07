L'estate mostra i muscoli: nuova allerta meteo per temperature molto alte

E' in arrivo in gran parte d'Italia, e anche in Romagna, una forte ondata di caldo. Le previsioni meteo per i prossimi giorni danno il cielo sereno o poco nuvoloso, con la possibile formazione di addensamenti pomeridiani nei pressi dei rilievi. Le temperature, sia minime che massime, sono in sensibile aumento: di notte si avranno picchi anche di 26 gradi mentre le massime oscileranno tra i 33 e i 37 gradi. Venti: deboli variabili, a regime di brezza sulla costa. Il mare sarà invece calmo. Le condizioni di caldo si protrarranno come minimo fino a domenica.

L'allerta meteo

La Protezione civile dell'Emilia Romagna ha emesso una nuova allerta per temperature molto alte. In particolare, nelle ore pomeridiane della giornata di mercoledì 1 agosto la persistenza di correnti calde potrà determinare temperature massime che localmente potranno toccare i 38 gradi. La Protezione civile della Bassa Romagna raccomanda di non uscire nelle ore più calde (dalle 12 alle 18) soprattutto ad anziani, bambini molto piccoli, persone non autosufficienti o convalescenti; in casa, proteggersi dal calore del sole con tende o persiane e mantenere il climatizzatore a 25-27 gradi. Bere e mangiare molta frutta ed evitare bevande alcoliche e caffeina; in generale, consumare pasti leggeri. Indossare abiti e cappelli leggeri e di colore chiaro all'aperto, evitando le fibre sintetiche. L’allerta completa si può consultare sul portale “Allerta meteo Emilia-Romagna” (allertameteo.regione.emilia-romagna.it) e anche attraverso Twitter (@AllertaMeteoRER). Per emergenze è possibile utilizzare il numero verde 800072525.

