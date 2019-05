Finalmente è in arrivo un weekend col bel tempo. Ma il primo tuffo in mare è da brividi

Nelle prossime ore è previsto un deciso miglioramento delle condizioni atmosferiche. Resta in vigore l'allerta "gialla" per "criticità idrogeologica" viste le condizioni di saturazione del suolo sui settori maggiormente interessati dalle precipitazioni, ma da venerdì fino a lunedì non sono previste piogge. La temporanea rimonta del campo di alta pressione determinerà condizioni di tempo stabile e soleggiato, con temperature massime in aumento che si porteranno su valori oltre i 25°C, mentre le minime oscilleranno tra 14 e 16°C.

Restano comunque monitorati i terreni, soprattutto nell'entroterra, dove non è da escludere qualche improvviso smottamento. L'estate meteorologica, che inizia da calendario il primo giugno, inizierà col bel tempo. C'è voglia di tuffarsi in acqua per il primo bagno della stagione in mare, ma, complice il maltempo delle ultime settimane, la temperatura marina è particolarmente bassa. Gli ultimi rivelamenti parlano di un Adriatico intorno ai 19°C. Serviranno settimane quindi prima di concedersi un tuffo senza brividi.