Forte burrasca in arrivo, temperature in picchiata e raffiche di vento fino a 100 chilometri

Il centro di calcolo meteorologico di youmeteo.com avvisa che tra la sera di lunedì 25 Marzo e fino alla mattinata di martedì 26 Marzo tutta la Romagna sarà interessata da condizioni di temporaneo forte maltempo causato dall’arrivo di aria fredda ed instabile dal nord Europa. La mattinata ed il pomeriggio di lunedì 25 trascorreranno con condizioni di tempo soleggiato e temperature in temporaneo lieve aumento. Rapido peggioramento tra la serata e la prima parte della notte con temperature in rapida diminuzione, precipitazioni e raffiche di vento da N-E (Grecale) con punte massime che tra le ore 23 e le 2 della notte potrebbero raggiungere 80-100 Km/h in mare e sulla linea di costa. Mare tendente a divenire agitato: picco di marea (+0.8m) atteso intorno all’1:00 in concomitanza delle raffiche di vento più violente con mareggiata lungo la costa e possibile acqua alta nei porti.

Tornerà a cadere la neve in appennino sopra gli 800 metri di quota: attesi circa 10-15 cm al di sopra di 900-1000 metri. Ancora cielo nuvoloso durante la mattinata di martedì 26 Marzo con venti moderati-forti da N-E, temperature massime intorno a 11° sulla costa, inferiori su zone interne. Dal pomeriggio tendenza a rapido miglioramento con cielo sereno o poco nuvoloso e con vento e moto ondoso in graduale attenuazione.



Previsioni meteo a cura del centro di calcolo meteorologico www.youmeteo.com

Segui youmeteo.com su Facebook ed Instagram per tutti gli aggiornamenti