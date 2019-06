Fulmini e raffiche di vento da sabato pomeriggio: scatta l'allerta "gialla" per temporali

Fulmini, raffiche di vento e possibili grandinate. Il ravennate sarà attraversato da sabato pomeriggio da un fronte temporalesco. La Protezione Civile ha diramato un'allerta meteo "gialla", con l'amministrazione comunale che "raccomanda di mettere in atto le opportune misure di autoprotezione, fra le quali, in questo caso fissare gli oggetti sensibili agli effetti della pioggia e della grandine o suscettibili di essere danneggiati; prestare attenzione alle strade eventualmente allagate e non accedere ai sottopassi nel caso li si trovi allagati".

Sabato, viene spiegato nell'avviso, "il transito di un minimo depressionario sul settore centro-settentrionale della Penisola Italiana porterà condizioni di instabilità atmosferica che, amplificate da un'avvezione umida nei bassi strati, daranno luogo a una diffusa attività convettiva sul territorio regionale". "Si prevede, pertanto, la possibilità di un'organizzazione dei fenomeni temporaleschi, più probabili durante le ore centrali della giornata, che saranno in esaurimento nelle ore serali sul settore centro-occidentale e nelle ore notturne sulla costa - viene spiegato -. In concomitanza dei fenomeni temporaleschi potranno verificarsi raffiche di vento di moderata intensità e fulminazioni. Si valuta una bassa probabilità di accadimento di eventi grandinigeni".

La tendenza è per un rapido miglioramento delle condizioni atmosferiche. Domenica tornerà infatti a splendere il sole. Solo al mattino è prevista una residua nuvolosità. Le temperature minime sono attese stazionarie, comprese tra 20 e 22 gradi; mentre le massime in lieve aumento con valori tra 29/30 gradi sulla costa e 31/32 gradi delle pianure interne. I venti sono attesi deboli nord-occidentali al mattino, tendenti a divenire orientali dal pomeriggio a partire dalla costa. Il mare è previsto poco mosso. La prossima settimana, annuncia l'Arpae, vedrà "l'espansione di un promontorio di origine africana sull'Europa centro-occidentale, che manterrà condizioni di tempo stabile soleggiato con temperature in graduale aumento, con valori massimi che a fine periodo potranno superare i 35 gradi".