Il maltempo concede una pausa breve: nuova allerta meteo per temporali

Dopo il passaggio perturbato di mercoledì mattina il maltempo concede una tregua, che tuttavia sarà breve. Infatti la Protezione Civile dell'Emilia Romagna ha diramato un'allerta "gialla" per criticità idrogeologica. Si legge nell'avviso: "Il passaggio di una saccatura atlantica determinerà nel pomeriggio di giovedì precipitazioni, anche a carattere temporalesco, che si intensificheranno nel corso della serata, in particolare sulle aree di crinale dei rilievi centro-occidentali". Arpae prevede anche "tempo perturbato per venerdì con piogge diffuse, più insistenti sui settori centro occidentali. Temperature senza variazioni significative".

Il fine settimana si annuncia "con nubi anche compatte alternate ad ampie schiarite". Spiega il servizio meteorologico regionale: "Un minimo depressionario tenderà a isolarsi sul mediterraneo occidentale apportando nel fine settimana condizioni di nuvolosità diffusa, ma con scarsa possibilità di isolati piovaschi più probabili lungo i rilievi. Tra le giornate di lunedì e martedì il minimo tenderà a interessare più direttamente la regione, apportando un peggioramento con precipitazioni diffuse sull'intero territorio. Le temperature massime sono attese in graduale flessione mentre le minime risulteranno in lieve graduale aumento".