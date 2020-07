In arrivo forti raffiche di vento: scatta l'allerta meteo

La prima ondata di caldo africano ha le ore contate. L'apice è atteso per giovedì, quando la colonnina di mercurio potrà raggiungere e localmente superare i 33°C. La temporanea intensificazione è da attribuire all'approssimarsi di un fronte freddo atteso per venerdì e che richiamerà correnti dai quadranti meridionali. La Protezione Civile dell'Emilia Romagna ha attivato per giovedì un'allerta gialla per vento. Nell'avviso viene comunicato che "la ventilazione tenderà a rinforzare sul settore centro-orientale della regione (previsti valori di raffiche compresi tra 62 e 73 Km/h e localmente anche superiori)".

Sole e caldo, come detto, persisteranno fino a giovedì. L'incremento delle temperature anticiperà l'entrata l'ingresso di una perturbazione che da venerdì pomeriggio porterà temporali anche intensi. I fenomeni sono attesi in attenuazione già nella prima mattinata di sabato. Seguirà un miglioramento delle condizioni atmosferiche, grazie alla rimonta di un campo di alta pressione da ovest, con temperature prossime alla media.