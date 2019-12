Maltempo all'orizzonte: sarà un lunedì piovoso, poi arriva il freddo

Si annuncia un inizio di settimana molto piovoso sul territorio ravennate. Dalla mezzanotte di domenica 1 dicembre alla mezzanotte di lunedì 2 sarà attiva nel territorio del comune di Ravenna l'allerta meteo numero 119, per criticità idraulica, idrogeologica e stato del mare, emessa dall’Agenzia regionale di protezione civile e da Arpae Emilia Romagna. L’allerta è gialla.

Una perturbazione atlantica bagnerà infatti l'intera giornata di lunedì, con accumuli tra i 10 ed i 30 millimetri. I fenomeni saranno accompagnati anche da venti dai quadranti occidentali, che entro sera tenderanno a ruotare da nord-est con rinforzi sulla costa. Le temperature non subiranno particolari variazioni di rilievo, con le massime tra 9 e 12°C e le minime intorno agli 8°C. La tendenza è per un'attenuazione dei fenomeni. Il mare sarà mosso, molto mosso in serata, localmente agitato. La Protezione Civile ha diramato un'allerta "gialla" per "stato del mare": "Nella serata-notte di lunedì è prevista anche un'intensificazione della ventilazione proveniente da nord-est sul mare e lungo la costa (inferiore ai valori di soglia su queste zone) che determinera' un rapido aumento del moto ondoso con mare agitato al largo (altezza compresa tra 2,5 e 3,2 metri) in attenuazione gia' dalle prime ore della giornata di martedì".

Martedì ad iniziali condizioni di cielo irregolarmente nuvoloso seguiranno schiarite via via sempre più ampie. Le temperature sono attese in flessione. I venti continueranno a soffiare dai quadranti nord-orientali, con rinforzi sui rilievi e costa. Il mare sarà molto mosso con moto ondoso in attenuazione dalla serata .

Il resto della settimana, annuncia il servizio meteorologico dell'Arpae, trascorrerà all'insegna della stabilità, con nuvolosità irregolare e basse probabilità di precipitazione. Le temperature continueranno a diminuire e non si escludono le prime brinate anche in pianura. Le massime non andranno invece oltre i 7°C.